En Colombia dicen que Osorio no es opción

El presidente de la Federación Colombiana de futbol se abstuvo de referirse a una eventual contratación de Juan Carlos Osorio, técnico de Paraguay desde septiembre, y afirmó que no se busca a alguien vinculado con una Selección o con un club.

Ramón Jesurún, líder de la Federación, se pronunció la noche del martes tras la victoria3-1 de Colombia ante Costa Rica en un partido amistoso que se disputó en Harrison, Nueva Jersey.

“De ese tema no hablo (la vinculación de Osorio)”, respondió a Caracol Radio de Colombia a la pregunta sobre la eventual contratación del estratega colombiano.

Osorio, técnico de México en el reciente Mundial de Rusia, ha dicho varias veces que su sueño es dirigir a Colombia.

“De los candidatos que hay, ninguno tiene compromiso con ninguna Federación ni con ningún club... Nosotros trabajamos en ese sentido, con técnicos que no tengan ningún compromiso laboral con nadie”, subrayó Jeserún.

La Federación busca el sucesor del argentino José Pekerman, quien dejó el banco del combinado de Colombia tras una gestión de seis años y medio, clasificándola a los Mundiales de Brasil y Rusia. El paso a Cuartos de Final en el Mundial de Brasil 2014 fue lo más sobresaliente.

El contrato de Juan Carlos Osorio

Osorio ha reconocido que tiene una cláusula de rescisión de contrato con la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) y que le permitiría aceptar ofertas.

El asunto de la rescisión es mencionado a menudo en las charlas de Osorio con la prensa de Paraguay y cuando reflotó el martes respondió en forma ambigua: “Nunca me aferre al contrato y siempre le manifesté a mis jefes, como ahora, el día que no quieran contar conmigo no hay drama, me lo dicen y yo me voy”.

Osorio agregó: “Yo creo que se habla demasiado de lo extra futbolístico, yo prefiero hablar del juego, prefiero hablar del proyecto en el que estoy involucrado. Me debo ocupar en lo que pueda tener influencia, sobre los jugadores, la Selección de Paraguay. Lo demás es lo demás y de eso no tengo control”.