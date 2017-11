En Chivas se busca portero

Si el torneo Clausura 2018 arrancara mañana, Chivas tiene solamente dos arqueros seguros porque sus derechos federativos le pertenecen y en su momento han tenido la responsabilidad de resguardar el arco rojiblanco: Miguel Jiménez y Antonio Rodríguez.

La realidad es que están buscando cerrar otro jugador en esa posición de cara al próximo torneo. Los candidatos ya conocen lo que es vestir la playera de Chivas, uno ya fue campeón con el Rebaño y el otro ayudó en una Copa Libertadores. Las dos opciones están abiertas: Rodolfo Cota y José de Jesús Corona.

En Cruz Azul, Corona aceptó que le gustaría llegar a Chivas, al tiempo que el director deportivo del cuadro cementero, Eduardo de la Torre, también manifestó que hay interés, pero no un acuerdo, porque el acercamiento que se dio fue hace tiempo, aseguró el “Yayo”.

“Miguel Jiménez ha demostrado un gran nivel. Tiene 26 años y obviamente que necesita esa continuidad de partidos para afianzarse. Estamos contentos con él y con mucha confianza”.

“Sí, en algún momento se acercaron, pero estábamos en competencia y hasta ahí. Fueron muy respetuosos... Al igual que con todo el plantel, vamos a esperar que el nuevo técnico ya esté formal y totalmente contratado, ahí ya nos sentaremos (a negociar)”.

La salida de Corona se encuentra en pausa debido a que el virtual nuevo técnico, Pedro Caixinha, deberá dar su aprobación para la salida del arquero titular de La Máquina una vez que tome el cargo, y en el caso de Carlos Fierro, que bien pudieran ser negociaciones separadas. Este movimiento no está cerrado porque Carlos está esperando un aumento por parte de Chivas, el cual le prometió Matías Almeyda.

LAS OPCIONES

José de Jesús Corona

El arquero titular del Cruz Azul ha sido un cancerbero confiable toda su carrera. En el Torneo Apertura 2017 estuvo mil 440 minutos (94.12 %) jugando con La Máquina, de los mil 530 que comprendió el torneo regular, además de los 180 minutos de la Liguilla ante el América.

Corona y su familia acarician la posibilidad de cambiar su residencia a Guadalajara por cuestión de negocios, así que la oportunidad de Chivas le llegó en un excelente momento, pero todavía no está nada cerrado, ya que las negociaciones no han terminado y en los próximos días continuarían si es que no se llega a ningún acuerdo por Cota.

Miguel “Guacho” Jiménez

Arquero nacido en las Fuerzas Básicas del Guadalajara que ha recibido el apoyo del técnico Matías Almeyda, quien lo ha llevado poco a poco y en caso de que Chivas no logre firmar a Cota o Corona, será el elegido para estar bajo los tres postes del Rebaño.

En la Copa MX es donde ha tenido su mayor fogueo, siendo vital en la obtención del título pasado para Chivas. En la Liga MX hizo su debut el pasado 18 de noviembre, cuando ante el León recibió la oportunidad y lo hizo con un triunfo.

Antonio Rodríguez

Desde que salió del Guadalajara no ha podido establecerse. Llegó al León, pero no pudo jugar ningún minuto en la Liga MX y luego los Esmeraldas lo prestaron a Tijuana para el actual Apertura 2017, en el cual tampoco vio actividad un solo minuto. Estuvo actuando en Copa MX, donde disputó cuatro cotejos logrando 360 minutos en la fase regular del campeonato, más la fase eliminatoria.

A Rodríguez no le fue como esperaba con los Xolos, incluso tuvo que actuar en un partido en la Sub-20, como titular. Sus derechos federativos pertenecen a Chivas, así que al terminar su préstamo, tendrá que regresar al redil para recibir instrucciones de cara al Clausura 2018, aunque lo más factible es que le busquen equipo para prestarlo de nueva cuenta.

Rodolfo Cota

Las posibilidades de que Rodolfo Cota continúe en el Guadalajara están vivas, toda vez que la dirigencia de Chivas recibió por parte del Grupo Pachuca una rebaja en el precio por los derechos federativos del arquero, y de ocho quedó finalmente en seis millones de dólares.

Jugó de titular en el Rebaño 16 encuentros, mil 440 minutos (94.12 %) de los mil 530 posibles. Solamente recibió dos tarjetas amarillas en todo el campeonato regular.

El viernes pasado, en el preámbulo de la Final femenil, las directivas de Chivas y Pachuca platicaron al respecto. La negociación seguirá, los rojiblancos darían dinero en pagos más los derechos de un jugador. Cota interrumpió sus vacaciones en Estados Unidos para regresar a Guadalajara y aprovechar la presencia de la gente de los Tuzos en la Perla Tapatía, para solicitarles un esfuerzo porque quiere continuar en el redil. Así llegó la baja en el precio final.