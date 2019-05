En Chivas me dijeron que tenía cinco meses vendido: Pizarro

La permanencia de Rodolfo Pizarro en Chivas nunca fue una posibilidad, según las declaraciones del jugador, que reveló que cuando se reunió con la directiva rojiblanca para hablar de su futuro, le fue explicado que su venta a Rayados ya estaba concretada desde hace casi medio año.

"La primera reunión que tuve con ellos me dijeron que ya estaba vendido, que tenía ya como cinco meses vendido", dijo a los micrófonos de FOX Sports Pizarro, que se coronó ayer campeón de Concacaf con Rayados.

"En lo que lo asimilaba no quise comentar nada. Eso fue el domingo después del partido contra León. La siguiente reunión fue con Higuera, con de Anda y Vergara y yo otra vez me reuní con ellos para ver que iba a pasar, a lo mejor se habían equivocado".

"Me dijeron '¿sabes qué?, para nosotros no entras en planes, vete a Monterrey'".

El mediocampista no descarta que sus reclamos por la falta de pagos de bonos pudieron haber sido un factor que precipitara su salida.

"La verdad siempre voy con el grupo. No puedo estar del lado de los directivos. A lo mejor a mí no me pesaba tanto como a un chavo. Yo no puedo esconderme y decir 'no, pues está bien, luego'".

"Hasta la fecha nadie me dió las gracias ni se despidió de mí, di de Cota ni de Alanís", concluyó.

RR