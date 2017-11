En Atlas quieren revancha

El mismo Atlas que llegó a hilar siete jornadas sin triunfo hoy está más vivo que nunca.

Fueron semanas difíciles en las que diversos factores como lesiones o la ausencia de Rafael Márquez pasaron factura al equipo rojinegro. Pero justo cuando parecía que la fortuna les había dado la espalda, los triunfos volvieron a la Madriguera y ahora los Zorros tienen sed de revancha.

Daniel Arreola sabe que tienen una gran oportunidad y sin empacho alguno reconoció lo difícil que ha sido este torneo para el equipo. “La pasamos mal porque no se daban las cosas a pesar de estar trabajando, pero no quedó de otra más que seguir. Sabíamos que tarde que temprano le daríamos la vuelta a la moneda y así fue; no nos desesperamos a pesar de los malos momentos: pasamos por malos resultados con varios compañeros lesionados. Tampoco estaba Rafa (Márquez). Ahora viene una buena racha y esperemos se quede la buena vibra en la Liguilla”.

Arreola advierte que en el Atlas hay un sentimiento que los unifica. “Todos en este equipo quieren la revancha. Si no están en su mejor nivel quieren aprovechar el momento justo y exacto. Todos quieren revancha, todos en este grupo quieren ganar algo, no hay conformidad en el equipo. Queremos ganar algo, lo que sea, más con toda la gente que tenemos apoyándonos siempre”.

Con la intención de contagiar de optimismo a la afición rojinegra, Arreola pidió a la Fiel que se emocionen con la posibilidad de volver a entrar a la Fiesta Grande, pues desde su perspectiva, Atlas tiene el material humano para poder vencer a cualquiera de las escuadras que ya están clasificadas. “A la gente le pedimos que estén igual de emocionados que nosotros. Estamos ocupados en este objetivo que está en nuestras manos, que es clasificar. Les pedimos que estén contentos, que disfruten este último partido porque vamos a salir a ganar, no especularemos. Tenemos jugadores para ganarle al que sea”.

"Todos quieren revancha, todos en este grupo quieren ganar algo, no hay conformidad en el equipo".

— ¿Les preocupa que en la Liguilla podrían encontrarse con el líder o el sublíder del torneo?

— Dicen que los últimos serán los primeros, por ello estamos tranquilos con eso. No nos preocupa quién nos pudiera tocar (en Liguilla), estamos para jugarle de tú a tú a quien nos toque.

De calificar, esta sería la segunda Liguilla que Arreola disputa con los Zorros, pues a pesar de que anteriormente, en 2011, tuvo una corta estancia con los rojinegros, no fue hasta el Clausura 2017 cuando disputó la Fiesta Grande vestido con los colores del Atlas.

Se le ama pese a todo

No es un hombre surgido de la cantera rojinegra, pero ni falta hace. De cara a una posible Liguilla, Daniel Arreola no para de reconocer el amor que siente por los Zorros, equipo al que afirma siempre quiso volver.

"No nos preocupa quién nos pudiera tocar (en Liguilla), estamos para jugarle de tú a tú a quien nos toque".

“Me he empapado de estos colores rotundamente. Entrar a la cancha y ver a la gente cómo nos apoya y cómo se deja ir al frente con tanta pasión, me contagia totalmente. Tuve un primer paso por aquí y supe lo que era, por eso cuando me dijeron que podía volver para acá sin pensarlo dije que sí, se me vinieron todos los recuerdos y ha sido muy bonito.

“Uno puede poner ejemplos, pero es como cuando llegas a una casa y te dan agua, te dan comida, te vuelves fiel a eso y te apegas. Eso me ha pasado aquí. Me han tratado bien y me han cobijado, ver a la afición cantar me enchina la piel”, finalizó.

DE VUELTA

Costó regresar

Arreola volvió a los Zorros en el Apertura 2016, esto tras descender con Dorados de Sinaloa. Hoy es uno de los hombres más frecuentes en el planteamiento del estratega rojinegro José Guadalupe Cruz.

RAQUÍTICO

Pocas fiestas

En los últimos 10 años (Apertura 2007 a la fecha), Atlas ha entrado a Liguilla sólo en cinco ocasiones.

Últimas Liguillas de Atlas

Clausura 2008:

Los Zorros se quedaron en la Repesca contra los Rayos del Necaxa.

Clausura 2013:

Atlas sucumbió en Cuartos de Final frente a Santos Laguna.

Apertura 2014:

Monterrey eliminó a los rojinegros en Cuartos de Final.

Clausura 2015:

Chivas goleó a los rojinegros y los eliminó en Cuartos de Final.

Clausura 2017:

Atlas volvió a caer con Chivas en los Cuartos de Final.