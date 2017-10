Rafa Márquez está dispuesto a jugar: 'Profe' Cruz

Aunque la eliminación en octavos de la Copa Mx ante Chivas significó un trago amargo para todo el plantel rojinegro, el director técnico del Atlas, José Guadalupe "Profe" Cruz, señaló que están felices por el regreso del defensor Rafael Márquez, quien ha manifestado su deseo por volver a las canchas.

"Primero estamos felices por la habilitación de Rafa en lo humano y profesional nos viene bien, para nosotros nunca se fue, regresa fortalecido. Comprendo perfectamente que no es sencillo vivir estas situaciones, lo traje a la banca pero entiendo que no era tan sencillo. Él está dispuesto para poder jugar en la Liga que es lo que nos corresponde".

Por otro lado, el timonel de los Zorros argumentó que no existe justificación por haber caído de nueva cuenta ante su archirrival en fase de eliminación directa, aunque indicó que la prioridad del conjunto tapatío sigue siendo el torneo de Liga, en donde están situados en puestos de Liguilla.

"No vine para justificarme. Sino para entregar resultados. Si me dices cómo va el balance del proceso, creo que más que bueno. Nos vuelve a eliminar Chivas y nos duele, pero no termina todo acá, sabíamos que la prioridad es la liga en eso nos enfocamos, muchos ni nos conocen pero mi proceso está por encima de los procesos recientes".

Al finalizar el encuentro, la mayoría del equipo tapatío abandonó el Estadio sin dar explicaciones, incluido el antes mencionado Rafael Márquez, quien no emitió declaración alguna. Únicamente el delantero Jahir Barraza atendió a los medios de comunicación.