El último querido por la fiel

Desde que fue anunciado como refuerzo del Atlas para el Clausura 2019 bajo el mando de Grupo Salinas, Osvaldo Martínez tomó la etiqueta de referente y casi un ídolo para la afición rojinegra.

Pasaron los partidos y el paraguayo seguía demostrando su calidad con el balón, su sencillez hacia la Fiel y con buenos partidos y con algunos goles, seguía con los aficionados en la bolsa.

Llegó el Apertura 2019 ya con Grupo Orlegi y Osvaldito continuaba en plan grande con el Atlas. En su inicio se erigió como capitán y referente del equipo, en donde se echaba al hombro la responsabilidad de generar juego ofensivo y de cobrar los tiros penales, siempre con efectividad y contundencia, por lo que el guaraní se puede considerar como el “último querido” por parte de la Fiel rojinegra.

Sin embargo, para el Clausura 2020 las cosas no serán iguales. La directiva de los Zorros decidió que Osvaldo no era necesario en el equipo y no fue convocado a la pretemporada que realizó el equipo en Querétaro. Se decía que Martínez quería volver a su país para poder disputar la Copa Libertadores, aunque de último momento las cosas resultaron diferentes, ya que el viernes se hizo oficial que jugará en el Puebla, un rival directo en cuanto a la lucha por no descender se refiere.

Con esto, Osvaldo Martínez se une a varios ídolos creados por la afición rojinegra que está ávida de figuras que los acerquen al sueño de levantar una copa en la Liga MX. Otrora futbolistas como el hoy entrenador Leandro Cufré, que cuando era jugador entregó buenos dividendos con el Atlas; el ex portero Óscar Ustari, Walter Kannemann, Bruno Marioni, el mexicano Rafael Márquez, Robert de Pinho y Pablo Hernán Lavallén, por mencionar algunos ejemplos.

El paraguayo disputó 41 partidos con la playera de los Zorros, entre Copa MX y Liga MX, sumando oficialmente tres mil 589 minutos, convirtiendo nueve goles, mismos que hicieron festejar a la Fiel a todo pulmón.

Ahora defenderá otra playera y otros colores, pero el cariño de la afición se lo ganó con buenas actuaciones, humildad y trabajo, lo cual agradecen los miles de seguidores, aunque ahora le recriminarán el haberse ido con un equipo que peleará con el Atlas por mantener la categoría en el máximo circuito.



Para recordar

Sus equipos en México



Monterrey (2009-2011)

Atlante (2011-2012)

América (2013-2016)

Santos (2017-2018)

Atlas (2019)

Puebla (2020-¿?)

CIFRAS

41

partidos jugados con los rojinegros



3,589

minutos disputados en dos torneos

9

goles anotados, seis

en Liga y tres en Copa



8

tarjetas amarillas

recibió el guaraní

0

cartones rojos para

el mediocampista

EL APUNTE

Ídolos recientes