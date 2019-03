El español Rafa Cabrera domina en el Arnold Palmer Invitational

El Arnold Palmer Invitational, con sede en el tradicional campo de Bay Hill, se convirtió desde hace tiempo en uno de los torneos favoritos de los golfistas no sólo por la calidad del torneo, sino por la influencia que tuvo Arnold Palmer en las carreras de algunos de los jugadores y en la historia del golf. Ésta sería la tercera edición en la que se lleva a cabo el torneo sin la presencia de su anfitrión, quien falleció en septiembre de 2016.

“The King”, como también lo apodaban, se convirtió en ídolo del golf por su carisma y personalidad, lo cual lo llevó a recibir premios por su trabajo y logros fuera del campo. Sin lugar a dudas, Bay Hill es para la mayoría de los jugadores una parada obligada en su calendario, en donde disfrutan y aprecian de los logros de Palmer y además se enfrentan a un field completo en un complejo campo de golf.

Tras la primera ronda disputada ayer, el español Rafael Cabrera Bello, quien no tuvo la fortuna de conocer a Arnold Palmer en persona, sí contó con la suerte de salir en el mismo grupo de su nieto, Sam Saunders, en donde el ibérico demostró que conocer el campo no lo es todo. Es la primera ocasión que el español viaja a Bay Hill, sin embargo no dio muestras de ello; con una primera ronda casi perfecta de ocho birdies y un solo bogey, Cabrera Bello firmó una tarjeta de 65 golpes, siete abajo de par, y cuenta con una ventaja de dos golpes sobre el estadounidense Keegan Bradley.

Desafortunadamente los representantes mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer no tuvieron el mejor inicio. Ortiz terminó con una primera ronda de par de campo en donde gracias a unos sólidos segundos nueve hoyos en donde registró tres birdies, logró cerrar con un total 72 golpes, lo cual lo coloca dentro de la línea del corte, empatado en el lugar 49.

Por su parte, Abraham Ancer terminó con una inusual ronda de 77 golpes, cinco sobre par, en donde tras un mal inicio de un bogey y un doble-bogey no logró recuperarse en los hoyos restantes. A pesar de estar fuera de la línea del corte, una buena ronda en números rojos podría ayudar a Ancer a intentar colarse dentro del fin de semana o por lo menos terminar la semana con un buen sabor de boca.

La sorpresa de la semana sin duda alguna la dio Tiger Woods, ocho veces campeón del Arnold Palmer Invitational, quien anunció a principios de esta semana que se retiraría del mismo por dolores en el cuello. Woods aclaró que estos dolores no tenían nada que ver con su anterior lesión en la espalda, la cual lo mantuvo fuera de la competencia por más de un año.