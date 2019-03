El domingo habrá dos duelos de mexicanos en el futbol europeo

Mañana domingo depara dos enfrentamientos de mexicanos que militan en clubes de Europa.

A las 5:00 de la mañana (tiempo del centro de México) el Celta de Vigo donde milita Nestor Araujo recibe al Betis, de Andrés Guardado y Diego Lainez.

Guardado se ha asentado en Sevilla y ha ayudado a Lainez a adaptarse al entorno. El ex americanista de 18 años ha ya mostrado destellos de lo que puede lograr, aunque todavía le queda trecho por recorrer antes de poder considerarlo una presencia consolidada.

Araujo llegó al Celta a petición del técnico Antonio Mohamed, y aunque el "Turco" ya no se encuentra al mando del equipo, el ex santista no ha soltado la titularidad.

Más tarde, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), el Feirense donde milita Antonio "Pollo" Briseño se medirá al Porto, de los mexicanos Héctor Herrrera y "Tecatito" Corona.

Briseño se ha vuelto un pilar del Feirense, mientras Herrera es capitán de los Dragones y Corona firmó esta semana una extensión de su contrato hasta el 2022.

