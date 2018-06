El “Rey” LeBron, atormentado

Un frustrado LeBron James dijo en conferencia de prensa que pensaba que todos en su equipo estaban al corriente de cuál era el marcador en los últimos segundos del primer juego de las Finales de la NBA, en alusión a la desafortunada acción protagonizada por su compañero J.R. Smith que recuperó un rebote con segundos suficiente para hacer un enceste, pero que terminó por desperdiciar y que propició la prórroga.

“Me han preguntado si he hablado con J.R. al respecto y ya dije que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Ganamos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R.”, declaró el alero.

Al término del encuentro, Smith trató de explicar lo que ocurrió en esos segundos finales del último cuarto el jueves.

“George (Hill) falló el tiro libre. Tomé el rebote. Juego empatado y teníamos un tiempo fuera. Intenté obtener algo de espacio porque Kevin (Durant) estaba ahí. Busqué sacarla de la zona y obtener un buen espacio para hacer un tiro. Volteé a ver a LeBron y parecía que iba a pedir tiempo fuera. Dejé de hacer lo que hacía y terminó el encuentro”.

El jugador de los Cavaliers también aclaró que sabía que el juego estaba empatado en esos últimos segundos.

“Pensé que íbamos a pedir tiempo fuera porque gané el rebote. Estoy seguro que nadie pensó que yo iba a tirar con la marca de KD sobre mí. Si hubiera pensado que íbamos arriba me hubiese quedado parado esperando una falta”.

Critican a los árbitros

LeBron James, al igual que su entrenador, Tyronn Lue, criticó la labor arbitral en la acción en la que originalmente se pitó falta en ataque de Kevin Durant.

“Leí la jugada tan bien como lo hago siempre defensivamente. Vi cómo entraba a canasta y yo estaba fuera de la zona restringida, así que me puse en su camino y me llevé el contacto. Es una decisión de gran peso. De gran peso”, afirmó.

El jugador se mostró muy sorprendido por el cambio de parecer de los árbitros.

“Nos decían que estaban revisado si mis pies estaban fuera de la zona restringida. Cuando supe eso, tenía claro que sería balón para nosotros. Sabía que tenía los pies fuera. Esa fue la comunicación que hubo. Estábamos en el banquillo preparando las siguientes jugadas”, manifestó.

Kevin Love no será suspendido

La NBA no sancionará a Kevin Love, de los Cavaliers de Cleveland, por haber abandonado el área de bancas durante un altercado al final del primer partido de las Finales ante los Warriors de Golden State. La Liga determinó que Love salió de la banca para discutir una falta flagrante marcada contra su compañero Tristan Thompson y no participó en el altercado. Luego regresó al área de bancas de inmediato, por lo que no merece sanción para el segundo encuentro.