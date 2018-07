El Porto rechaza oferta del Lyon por Héctor Herrera

El Porto rechazó una oferta de 20 millones de euros (MDE) del Lyon francés para adquirir los servicios de Héctor Herrera, según información del diario O Jogo, que además agrega que clubes de España e Italia están interesados por el mexicano, pero la Roma es el último equipo que ha iniciado negociaciones con los lusos.

Según la publicación del medio portugués, los Dragones no dudaron en rechazar la propuesta de los franceses, debido a que la importancia que tiene su capitán es de un precio mayor a lo que buscaban desembolsar los galos, además de que Sergio Conceiçao pidió a la directiva que no saliera ningún jugador más, luego de las cuatro bajas que han tenido, entre ellas la de Diego Reyes, del que aún no se conoce su futuro.

Se destaca que algunos jugadores son intransferibles, estatus en el que podría estar Héctor Herrera, sin embargo, debido a que le queda un año de contrato, su club espera a que alguien pueda pagar un valor cercano a los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión o que se llegue a un acuerdo de renovación, de lo contrario sería probable que el mexicano juegue la próxima temporada en el Porto y en un año pueda salir del club como jugador libre.

