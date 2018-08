El Monterrey visita Puebla buscando tomar el liderato

Los Rayados de Monterrey del entrenador uruguayo Diego Alonso visitarán este viernes al Puebla confiados en ganar para tomar el liderato del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano.

Con cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos, los Rayados de Alonso ocupan el segundo lugar con una unidad menos que el líder Cruz Azul, por lo que si derrotan al Puebla llegarán a la cima y obligarán a los celestes a vencer el sábado al Veracruz.

Puebla perdió el pasado fin de semana con el Pachuca y bajó al decimocuarto lugar de la clasificación; ahora el equipo tratará de sacar provecho de la condición de local para mejorar su ubicación en la tabla y acercarse a la zona de liguilla.

La octava jornada del campeonato arrancará un par de horas antes cuando el Morelia, cuarto, reciba a los Gallos de Querétaro, séptimo, en un partido entre dos clubes metidos en zona de clasificación.

Dirigido por el mexicano Roberto Hernández, el Morelia viene de sacar un empate en casa del peligroso Monterrey, mientras los Gallos del estratega Rafael Puente vencieron por 2-0 al Lobos Buap.

Mañana viernes el Necaxa, decimotercero, visitará a los Xolos de Tijuana, decimosexto, en otro encuentro rodeado de expectativas porque pondrá cara a cara a dos cuadros urgidos de puntos y obligados a salir por el triunfo.

El sábado el líder Cruz Azul recibirá a los lastimados Tiburones de Veracruz, ubicados en el escaño 15. Los Azules son favoritos pero el rival viene de derrotar al Tijuana, ha interpretado eso como el inicio de una buena racha y eso provocará un encuentro con dos equipos con actitud ofensiva.

El Pachuca del entrenador español Pako Ayestarán irá a la casa de las Chivas de Guadalajara confiado en mantener su regreso a los buenos resultados, León recibirá a Pumas y Tigres al Atlas, en los otros duelos sabatinos.

El domingo concluirá la octava fecha con la visita del campeón Santos Laguna al Toluca y la de América al Lobos Buap.

TODA LA JORNADA 8

Viernes: Morelia vs Querétaro (19:00), Puebla vs Monterrey (21:00), Xolos-Necaxa (21:;06).

Sábado: Cruz Azul vs Veracruz (17:00), León vs Pumas (19:00), Tigres vs Atlas (19:00), Chivas vs Pachuca (21:00).

Domingo: Toluca vs Santos (12:00), Lobos BUAP vs América (16:00).

RR