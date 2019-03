"El Mechon" va en serio con los Marlins

Sergio Romo no oculta su alegría de poder conversar unos minutos y recordar momentos que es evidente le resultan gratos, sonríe cuando se le consulta sobre sus logros, planes, proyectos, aspiraciones, y lo que le tocó vivir en la reciente campaña 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, en la que por tercera ocasión vistió la franela de los Charros de Jalisco, esta vez para ser factor fundamental en la conquista del ansiado primer campeonato.

Teniendo como marco el pequeño estadio “Roger Dean Chevrolet” con un aforo cercano a las 20 mil personas, y el calor propio de la pasión del beisbol, encontramos a un Romo relajado, pues terminaba de hacer sus ejercicios de calentamiento para estar listo en caso de ser llamado a participar en el juego en que su equipo enfrentaría a los Mets de Nueva York, dentro del denominado Spring Training.

- Sergio, para los mexicanos y los jaliscienses fue muy grato ver tu expresión cuando en el último out contra Yaquis mostraste que era el anillo que estabas esperando. ¿Qué sentiste cuando la gente te ovacionó?

- Ese fue un momento muy especial para mí por la responsabilidad de tener que sacar el último out en una temporada tan especial y que quedáramos campeones. Lo tomé con mucho orgullo porque mi sangre es jalisciense y le pudimos entregar un campeonato a la gran afición, principalmente por el tiempo que está pasando en Jalisco ahora, también fue muy especial para Guadalajara y para el Estado. Para nosotros estos son momentos que nunca se van a olvidar, es otra gran experiencia que me ha tocado vivir y esto individualmente es algo más grande porque se queda para la historia, quiero decir que esto va a durar más que la carrera de nosotros y pues me da mucho orgullo decir que soy jalisciense, que soy mexicano y que soy campeón también en mi país.

-Para el beisbol mexicano Sergio Romo no es únicamente el jugador, no es únicamente el pitcher, no es únicamente una estrella. Sergio Romo es para Charros y desde que llegó Romo en esta temporada, la tercera, el equipo se levantó, Romo significa el jalón, significa que la gente se entrega a Charros porque ve a Romo como parte de Ameca, de Jalos y entonces es muy importante que tú también lo sientas así. ¿Cómo viviste el out final contra Cuba en la Serie del Caribe?

- Con mucho orgullo por ser mexicano. Para mí ponerme el uniforme con los colores del Tri para representar a México es una emoción muy grande por lo que significa representar a nuestra gente, a la raza mexicana que es gente muy orgullosa, luchadores y peleadores y que nos gusta trabajar. Y estamos listos para seguir. Estos torneos mundiales nos dan un empuje, orgullo y nos da más fuerzas para hacerlo cada vez mejor en lo colectivo y lo individual. A mi me da mucho gusto saber la percepción que tienen de mi, que hablan bien de mi, que piensan bien de mi me da mucho gusto, me llena mi corazón porque en verdad sí me importa.

- ¿Después de tres anillos de campeón en la Serie Mundial de Grandes Ligas y uno con Charros en la LMP, te sientes una persona afortunada, estás satisfecho?

- Yo tengo mucho orgullo de ser la persona que soy y me da mucho gusto compartir esa felicidad que siempre me llega todos los días, porque gracias a Dios me ha tocado una vida bendecida que en verdad sé que no les toca a todos y por eso lo tomo de esa manera, porque en cualquier momento se acaba, en cualquier momento me pueden quitar todo y pues mientras que siga el sueño voy a seguir igual, agradecido por todo, por la oportunidad que me ha dado Dios, una vida bendecida y muy feliz y a seguir luchando y seguirme preparando mejor para que se alargue lo más que se pueda.

- Viene un reto importante, en noviembre la Selección Mexicana jugará en Guadalajara, precisamente en el Charro Park contra las potencias de Estados Unidos, República Dominicana y Holanda, el reto es ser parte de los dos ganadores del grupo para ir a la otra ronda a Tokio y estar después peleando el lugar para Juegos Olímpicos, muy importante para México, en esa época habrá terminado ya la Postemporada incluso de Grandes Ligas. ¿Allá te esperamos?

- Me daría mucho gusto si me invitaran a ponerme ese uniforme otra vez, me daría mucho orgullo también y si quieren, si me invitan, uno ya está listo, ya dispuesto para lo que necesiten, lo que se ofrezca y pues yo siempre me preparo para ir a jugar en invierno, de todos modos eso no va a cambiar nada, te digo, espero que llegue noviembre porque será una experiencia para nosotros también y más frente a mi raza, frente a mi gente, sería suave ¿no?

- Será un doble objetivo el bicampeonato para Charros y el triunfo de México de la mano de Sergio Romo en el Premier12 rumbo a la súper ronda de Tokio después te veremos enfundado en la tricolor de los Juegos Olímpicos de Tokio, será muy impresionante. Por lo pronto a darle con todo aquí para que también aquí en Miami se sienta la fuerza de Romo.

- La verdad que gracias a Dios y gracias a los Marlines que me dan la oportunidad de estar aquí otra temporada en Grandes Ligas. Es muy especial y eso otra vez no le toca a todo el mundo, por eso doy gracias a Dios que a mi sí y aquí estoy listo mental y físicamente también y eso en gran parte es gracias a la temporada invernal porque me ayudó mucho a alistarme bien y a conseguir trabajo y pues a seguir adelante con el favor de Dios.

- Muchas felicidades por todo lo que has logrado Sergio, seguramente tendrás mucho éxito en tu desempeño esta temporada 2019 con los Marlines de Miami, ¡te esperamos muy pronto en Jalisco!

- Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y mandar un gran saludo a la afición jalisciense, ¡allá nos veremos pronto!