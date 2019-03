"El Conejito" le hace el feo al América

El América, las Águilas, los cremas o Coapa son palabras que no existen, existieron o existirán en el diccionario de Isaac Brizuela.

Ni en su natal San José, California, ni en su adorado Lagos de Moreno donde se crió, el “Conejito” tuvo acercamientos con algo que lo hiciera sentir filiación hacia los colores de las Águilas.

En esta semana de doble Clásico Nacional, el atacante de las Chivas no duda en aclarar una de esas preguntas que sólo surgen en semanas como ésta: “¿Jugarías en el América?”.

De respuestas bien pensadas y calculadas por palabra, Brizuela Muñoz no duda en contestar sin titubeos: “No, yo ya dije que me quiero retirar aquí, así que no está en mis planes”.

Sin embargo, reconoce que en su entorno más cercano sí hay quien quiere verlo perder este doble duelo. “En mi familia hay algunos americanistas. Tengo un primo que viene de Estados Unidos al Clásico y todo se vuelve pura carrilla”.

¿Alguna vez tuviste posibilidades de jugar en el América?

- Como profesional no tuve nunca algún acercamiento con el América, al menos que yo sepa. Así que yo me enfoco en este club, en este equipo que me ha dado tanto, al que siento le debo de dar más, y estoy cien por ciento comprometido con esta camiseta.

Su gran noche

Brizuela también platicó de un duelo que marcó su carrera, el Clásico Nacional del Apertura 2016, donde el rojiblanco marcó dos goles y puso la asistencia del tercero para la victoria por 3-0 en el Azteca.

“Es algo que sueñas, anotar en un Clásico, hacer un gran partido, meter goles y la verdad es que me siento muy afortunado por haber vivido esa noche, pero tampoco me puedo quedar sólo con eso, obviamente eso me va a acompañar siempre, pero ahora entiendo que son otras circunstancias y otro escenario”.

¿Se disfruta de forma diferente ganarle al América?

- Es el partido que todos esperamos, un partido que te motiva desde el inicio de la semana. Para mí aún es más motivante que vamos a jugar contra ellos en esta etapa de Cuartos de Final, que vamos a eliminación directa. Nosotros queremos ganar este partido para regalarle esto a la afición.