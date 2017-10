El Chivas Campeonísimo, único e irrepetible

No había nadie mejor que ellos en cuanto a conjunto se refiere. En donde se paraban, no importa si era en Provincia o en la Capital de la República Mexicana, siempre paralizaban a las masas para verlos jugar. Eran 11 mexicanos que dejaban en claro que habían llegado para quedarse. El Guadalajara fue el mejor equipo del futbol mexicano a finales de la década de los 50 y prácticamente toda la década de los 60, haciendo olvidar el “Ya merito” y cambiándolo por el mote de “Campeonísimo”, que hasta la fecha marca un antes y un después en el futbol mexicano.

El Guadalajara de aquel entonces alzó ocho títulos de Liga, siete Campeón de Campeones, dos Copas México y una Copa de la CONCACAF, lo que le valió convertirse en el equipo más ganador del futbol mexicano, por encima del León, que dominaba aquella época.

Fuerte, rudo, pocos con su calidad. Guillermo “Tigre” Sepúlveda fue un férreo defe sa central que con orgullo visitó la camiseta del Guadalajara y fue pieza clave del “Campeonísimo” en los años 50 y 60.

Sepúlveda cree que solo "un tonto o un necio" puede negar la grandeza del Campeonísimo. SUN/ARCHIVO

Sepúlveda estuvo en seis de los ocho títulos del Club Deportivo Guadalajara, ya que se perdió la temporada 1958-59 al ser registrado como baja. Esto debido a que fue lesionado en el Mundial de 1958 en el partido México - Hungría.

El “Tigre” tiene muy claro quiénes son ellos para el futbol nacional.

-¿El “Campeonísimo”, fue la mejor generación del futbol mexicano?

-Qué feo deben de sentir los que no están de acuerdo, pero solamente un tonto o un necio, o que no conoce de futbol lo dice, yo digo que este futbol ha tenido historia y el futbol que desplegó en aquellos años el Club Deportivo Guadalajara fue el mejor. La calidad y las buenas actuaciones siempre se demostraron, aun y cuando no éramos campeones, siempre el Guadalajara demostraba su calidad, por tan buenos elementos que estuvimos aquí.

