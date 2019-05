El “Chapito” Sánchez también apoya la continuidad de Boy

Jesús Sánchez, lateral derecho de Chivas, considera que la experiencia, liderazgo y acercamiento que tiene Tomás Boy con el jugador es vital para que tenga continuidad en Chivas, ya que el torneo entrante estarán peleando por salvar la categoría.

Boy le ha dado apoyo al “Chapito”. Lo reapareció el pasado sábado ante el León y salió, debido a que sintió una molestia de la vieja lesión, la cual con estudios indica que no es para preocuparse y el lateral derecho le agradece que haya confiado en él para marcar a Ángel Mena, además de que fue por izquierda.

“(Estoy) contento porque me ha dado confianza, me he sentido bien. Es un técnico comprobado en el futbol mexicano, nos transmite su idea, lo que piensa y esas determinaciones no pasan por nosotros, pero es un gran técnico. Claro que sí (les gustaría que tenga continuidad Tomás Boy)”.

Sánchez ve el acercamiento que tiene con todos, los consejos que le da a Eduardo López, cómo guía a Alan Pulido y que se notó en el cotejo ante León, al ponerlo más adelante y metido en el área.

“Chapito” ve que todo le suma a favor a “El Jefe” para que tenga continuidad, porque al interior es el mismo sentimiento, ya que tiene excelente lectura de los rivales a los que enfrenta y busca la manera de ganar, como ante el León (2-1), que si bien es cierto “no es el sistema que queremos implementar, la táctica fue buena, el resultado ahí está”.

Difícilmente estará listo Sánchez para ser tomado en cuenta este sábado ante Tigres, así que Miguel Ponce estaría de titular.

El partido de la Jornada 17 está programado para el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Otro regreso al 11 estelar sería el del capitán Jair Pereira, siendo el sacrificado Hedgardo Marín.