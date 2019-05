Asociación Civil busca comprar Chivas

El mal momento por el que pasa Chivas ha hecho que la afición se movilice, y ahora una Asociación Civil se ha organizado para intentar llevar a cabo la compra del equipo.

Grandes noticias #ChivaHermanos y aguarden que se vienen cosas mejores. pic.twitter.com/1lYedIIbQv — Chiva Hermano Oficial (@chivahermanoof) 1 de mayo de 2019

La información sobre Chiva Hermano AC apareció durante la última semana en las redes sociales de manera extraoficial, lo que obligó a la Asociación a explicar con mayores detalles la mecánica de la compra.

“Se pretende recuperar el alma del Club Deportivo Guadalajara en etapas", explicó el empresario Agustín Levy a ESPN.

"En la primera etapa ya cerrada y con lista de espera tenemos a 200 asociados fundadores con una aportación de 50 mil pesos cada uno, en donde dichos recursos serán aplicados para comenzar las operaciones. En la segunda etapa buscaremos a diez o veinte empresas que sean afines, con moral sobrada y que pretendan ayudar a sumar a través de un consejo de administración para hacer más rentable al equipo Guadalajara”.

"Hubo un primer acercamiento con la familia Vergara. Pronto los vamos a ver para hablarles del proyecto".

Según una carta publicada en la cuenta de Twitter de la asociación, el objetivo final del proyecto es "concretar una futura venta del equipo".

#ChivaHermanos Queremos hacer de su conocimiento nuestra postura con relación al inicio de este gran movimiento pic.twitter.com/d2pXHaDx8Q — Chiva Hermano Oficial (@chivahermanoof) 28 de abril de 2019

Hasta ahora Chivas no ha emitido una postura oficial sobre la propuesta. Jorge Vergara, el dueño del equipo, se encuentra alejado de la institución, pero en junio del año pasado afirmó a través de sus redes sociales: "El equipo no está en venta. No se deje engañar".

