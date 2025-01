Efraín Juárez sería reemplazado en Atlético Nacional por DT de la Liga MX

A pesar de que Efraín Juarez logró ganar un doblete con el Atlético Nacional de Colombia en menos de seis meses, el técnico mexicano renunció sorpresivamente al equipo, dejando atrás una historia de éxito digna de película.

El equipo campeón de la liga colombiana hizo el intento de convencer al mexicano de no dejar la dirección técnica no lograron mantenerlo y ahora los ‘verdolagas’ comienzan a buscar opciones de cara al comienzo de la liga que tendrán en contra del Once Caldas.

De acuerdo con el medio colombiano ‘Radio Caracol’, actualmente hay tres nombres que suenan para llegar al banquillo del equipo, siendo el primero Alberto Gamero, un técnico con vasta experiencia en el futbol del país con Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior y Millonarios, siendo este equipo el último que tuvo a su cargo.

Actualmente Gamero se encuentra sin equipo, por lo que para poder llegar a un acuerdo solo se tendrá que negociar directamente con el entrenador.

Una opción más es Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que ya tuvo una etapa como técnico del equipo y que, al igual que Efraín, consiguió ganar el doblete. Sin embargo, la operación se podría continuar porque actualmente Osorio se encuentra comenzando su segundo torneo a cargo de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, por lo que una segunda etapa en el equipo luce complicada.

Hernan Crespo, leyenda del fútbol argentino, también se encuentra en la baraja de opciones que se está manejando por parte del Atlético Nacional y que también se encuentra sin equipo desde noviembre de 2024, no obstante, aún no hay acercamientos que puedan aclarar el panorama del equipo colombiano.

JV