Eddy Reynoso y su legado en el boxeo mexicano

El éxito en la carrera de Saúl Canelo Álvarez no se dio por casualidad. Si su talento y técnica no se hubieran pulido por la dinastía Reynoso, tal vez, el pugilista no podría contar la misma historia. José “Chepo” Reynoso, y su hijo, Eddy Reynoso, han sido figuras claves en la trayectoria del Canelo, para que él haya logrado los más de 15 títulos mundiales que ostenta, hasta el momento.

Así como Canelo tiene un lugar sumamente especial en la historia del boxeo mexicano, también lo tiene la familia Reynoso. Esta dupla no solo se ha encargado de guiar y crear la figura de Álvarez, sino también de otros boxeadores que han sido campeones como Ryan García, Andy Ruiz, Óscar Valdez, entre otros.

Pese a que el señor "Chepo" dio un paso al costado para deslindarse de la principal responsabilidad de formar nuevos boxeadores, su hijo Eddy, continúa con el legado y, precisamente, este último mencionado ha recibido múltiples reconocimientos por el talento para forjar atletas que han logrado ser destacados sobre el cuadrilátero.

En 2018, Eddy Reynoso fue nombrado entrenador del año por parte del CMB. Un año después, la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos le brindaron la misma distinción. Mientras que, en 2021 el Senado de la República de México lo reconoció por su amplia trayectoria. Y en 2023, ganó el Premio Nacional del Deporte en la categoría de entrenador del año, dicho reconocimiento fue entregado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De inmigrante a ser considerado el mejor entrenador

Como casi a todos en la vida, alcanzar la cima del éxito no fue sencillo. En 1996, Eddy decidió ir por el sueño americano para encontrar mejores condiciones. Sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas al ser detenido en Estados Unidos por ilegal. Pese a este revés en la vida de Reynoso, fue deportado y, en su regreso a Jalisco, se refugió en el boxeo.

Originalmente, Eddy pensó en ser él el protagonista sobre el ring. No obstante, encontró su vocación como mentor, lo que le ha permitido ser más reconocido y catalogado como uno de los mejores entrenadores de box en el mundo.

Bajo su tutela, actualmente están Marco Verde y Jaime Munguía, ya que es representante de ambos pugilistas aztecas. Verde, estará debutando este próximo sábado en el ámbito profesional, luego de haber sido medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024; mientras que, Munguía buscará consolidarse en el mundo boxístico para convertirse en uno de los mejores mexicanos en el futuro.

