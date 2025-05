“No sé nada de él desde ayer en la tarde”, dijo María, quien busca a su esposo Jorge, una de las tres personas desaparecidas tras el incendio registrado en una fábrica de la colonia Álamo Industrial la tarde de ayer.

María Guadalupe hablaba por teléfono, pero dejaba escapar sollozos silenciosos, retraídos. Se limpiaba las lágrimas que le escurrían por la mejilla con una servilleta. Debajo de la carpa del centro de mando de Protección Civil estatal, María esperaba alguna noticia de su esposo, Jorge Octavio Rivera Polanco, una de las tres personas desaparecidas tras el incendio registrado en la fábrica de aerosoles en el Álamo Industrial.

“Hasta ahorita sólo me han dicho eso, que está dentro de las tres personas desaparecidas. Ayer no me daban nada de información hasta hoy que llegué aquí. Estoy esperando que me den más información para hacer una denuncia en la Fiscalía. Mi esposo es montacargas en la fábrica”, relató.

Mientras platicaba de su esposo, María parecía al borde del derrumbe, se aguantaba las lágrimas, fuese por orgullo o por decencia, pero su voz delataba estar a punto de resquebrajarse; no encontraba las palabras para recordar a Jorge. Abrió la bolsa que tenía en el regazo y sacó una identificación de su marido. “Es lo único que tengo de él”, expresó y sus ojos, protegidos por sus lentes, desfallecieron. Jorge ingresó a trabajar a la fábrica hace cuatro años.

EL INFORMADOR / A. Navarro

“Hoy en la tarde voy a ir a la Fiscalía a levantar la denuncia, pero ahorita estoy esperando que me den más información o que me digan algo de él. Ya no sé nada más”, finalizó.

Hasta el momento se reportan 18 personas lesionadas, de las cuales cuatro están en estado grave. Además, durante la madrugada de este jueves se confirmó la muerte de dos personas, aseguró el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López.

“Llevamos un avance de entre el 80 y el 90 por ciento del incendio. Son tres incendios diferentes, uno que se origina tras las explosiones que pudieron documentar el día de ayer, otro más en la bodega farmacéutica y otro más en la industria que está a un costado de la bodega inicial”, añadió el comandante.

Al momento continúan las labores de enfriamiento y sofocación de los incendios en el lugar. Hay más de 717 elementos desplegados en el punto de Protección Civil municipales y estatales, de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, SIAPA y direcciones municipales de agua potable, Servicios Médicos municipales, SAMU Jalisco, Cruz Roja y Comisarías municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, así como de la Policía del Estado y la Policía Metropolitana.



AO