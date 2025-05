El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se alista para encarar su primer combate de 2025, donde se medirá frente al cubano William Scull en busca de defender su título como campeón indiscutible de los supermedianos. ¿Quieres saber cuándo y dónde podrás ver EN VIVO esta esperada pelea? Aquí te damos todos los detalles que debes conocer sobre el enfrentamiento.

Como parte de las celebraciones del Cinco de Mayo que se realizan en Estados Unidos, la tradicional pelea del quinto mes del año tendrá lugar este sábado 3 de mayo en Arabia Saudita.

El combate Canelo vs Scull está pactado a 168 libras y 12 rounds.

El pasado sábado 14 de septiembre del año pasado, Canelo Álvarez protagonizó su más reciente pelea de boxeo frente a Edgar Berlanga en Las Vegas, Estados Unidos. El rival de aquella noche llegaba con un impresionante historial como invicto, tras haber ganado todos sus enfrentamientos previos, 17 de ellos por la vía del nocaut en 22 oportunidades.

Según información del diario deportivo Récord, la plataforma DAZN será la encargada de transmitir en vivo la pelea entre Canelo y Scull; no obstante, en México esta opción no estará disponible. En su lugar, el combate podrá verse a través de televisoras públicas, aunque en transmisión diferida y no en tiempo real.

Aunque se había anunciado que la pelea sería a las 06:00 de la mañana hora de Riad, finalmente no se concretó el acuerdo que habría favorecido a los aficionados mexicanos, pues de este lado del mundo el evento habría tenido lugar a las 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO la pelea Canelo vs Scull

Fecha y hora: Sábado 3 de mayo, 22:00 horas (el horario puede variar)

Sábado 3 de mayo, 22:00 horas (el horario puede variar) Sede: The Venue Riyad Season - ANB Arena

The Venue Riyad Season - ANB Arena Transmisión (canales): Canal 5, Azteca 7, ADN 40, ESPN o Disney+

OF