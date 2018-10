Duque pretende quedarse en Atlas

El Apertura 2018 está cerca de terminar y muchos jugadores del Atlas penden de un hilo en cuanto a su continuidad para el próximo torneo se refiere. Es por eso que los partidos que le restan al certamen, en específico León, Pachuca y Monterrey para los rojinegros, se convierten en vitales en lo individual, no tanto en lo grupal, ya que el equipo está eliminado de toda posibilidad de Liguilla desde hace meses.

En este caso, el delantero Jefferson Duque, que empezó la campaña tal y como lo hicieron sus compañeros, lento y sin pesar dentro del terreno de juego, ahora ya despertó y está anotando goles, por lo que su deseo es quedarse en la institución para el Clausura 2018, aunque sabe que si su deseo es permanecer, lo que debe hacer es cooperar con goles y buenas actuaciones.

��️ Jefferson Duque: "Sabemos que nos jugamos muchas cosas, estoy retomando la confianza, enfocado en terminar bien el torneo con el equipo y en hacer la mayoría de puntos en estos 3 partidos que nos quedan". pic.twitter.com/neNhb32IUR — Atlas FC (@atlasfc) 31 de octubre de 2018

"Creo que no hay mejor carta de presentación que terminar con buen torneo y goles. No ha sido un buen torneo para todos, pero nos jugamos muchas cosas. Se cierra con goles en lo personal, retomando la confianza y todavía formo parte del club, eso lo decidirán ellos, me enfoco en terminar bien con el equipo y hacer la mayoría de puntos en los partidos que nos quedan", comentó el futbolista colombiano.

Sabe que por más goles que anote en los tres últimos partidos, quedarse no depende de él, sino de lo que decida a final de cuentas la directiva y en la evaluación que entregue a final del torneo el timonel Guillermo Hoyos.

"La verdad creo que eso ya es parte de la directiva, solo me estoy enfocando en terminar bien y si deciden que me tengo que quedar lo acepto y si no cuentan conmigo en últimas me tengo que esforzar para mantenerme bien", siguió Jefferson Duque.

El cafetalero tiene cuatro goles anotados en el torneo, los hizo ante Toluca, Veracruz y dos frente a Necaxa el fin de semana pasado, todos ellos en un lapso de un mes.

LS