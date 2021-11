Diego Cocca se va conforme con el empate

Tras el empate a cero en el partido de Ida de los cuartos de final ante Monterrey en la Sultana del Norte, el director técnico del Atlas, Diego Cocca dijo que se va contento y conforme a casa, ya que tiene la ventaja del marcador global, en donde un empate le da el pase a semifinales.

“Realmente, en cuanto al posicionamiento del equipo en la cancha, a la presión, no replegarnos, no darle la pelota al rival, hicimos un buen partido, porque jugar contra este rival con grandes jugadores, los presionamos bien, entonces me voy conforme, pero la idea no era solo esa, queríamos atacar, presionar, no fuimos muy precisos, sus jugadas claras las pudimos evitar, nos complicaron en algunas opciones, pero el partido fue parejo, nos plantamos con personalidad, pero me voy conforme”, dijo el técnico argentino de los rojinegros.

Atlas realizará su entrenamiento en La Madriguera este jueves, pensando en finiquitar la serie sobre Rayados el próximo sábado a las 21:05 horas en el estadio Jalisco.