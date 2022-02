Diego Cocca goza de tener plantel completo

Por primera vez desde que arrancó el Clausura 2022, el equipo campeón ha trabajado con equipo completo y a la espera de contar con el portero Camilo Vargas, Atlas enfrentará a Santos Laguna con todo su arsenal este domingo en el Estadio Jalisco.

El descanso de cuatro días que tuvieron los jugadores Rojinegros ayudó a que muchos de ellos se recuperaran de algunas dolencias o bien, terminaran por salir del tema del COVID-19. Ahora todos están listos y disponibles por si Diego Cocca los requiere.

“El equipo está bien, ya recuperándonos de todos los casos de COVID, aprovechamos todos estos días para entrenar en la parte física, recuperar la intensidad táctica que creo que nos ha marcado en el torneo y es la identidad que tenemos”, afirmó el timonel.

Uno de los hombres por los que el cuerpo técnico esperaba para poder completar su cuadro, era el delantero Julio Furch, quien se había perdido los tres primeros partidos del Clausura 2022, sin embargo ahora ya podría jugar incluso de titular ante su ex equipo.

“Estos días nos dieron la posibilidad de recuperar a varios jugadores, que vuelvan del COVID los que estaban, de entrenar mejor, Julio estuvo con COVID, la pasó con dolor de cabeza, cuerpo cortado, le costó y ahora ya lo tenemos integrado y estamos con ganas de contar con todos”, afirmó.

Quien no está listo todavía para ver actividad con el primer equipo, es el uruguayo Lucas Rodríguez, quien sigue en trámites legales para obtener sus visas tanto mexicana, como de Estados Unidos, además de que aún no entra en ritmo de competencia.

“Es un jugador interesante. Tiene poco tiempo con nosotros, se está incorporando lo más rápido posible, hemos hecho poco futbol, viene de no tener pretemporada, de tener COVID, pero lo tomamos con tranquilidad y trabajando para que esté a la altura para cuando lo necesitemos”.

Sin polémica

Por otro lado, el director técnico del Atlas afirmó que no existe polémica alguna por no contar con jugadores seleccionados en su plantel y que a pesar de su buen momento no fueron considerados por Gerardo Martino

“Yo no veo polémica, el entrenador de la Selección de México elige a los jugadores que cree que están mejor capacitados para jugar y nosotros como equipo buscaremos seguir trabajando para que estén preparados para cuando les toque ir”, señaló.

MQ