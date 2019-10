Destacan labor de José Urquidy con Houston

Luego de haber hecho historia al ganar el cuarto juego de la Serie Mundial 2019, los elogios no han parado para el lanzador mexicano José Urquidy, quien ha atraído los reflectores por ser parte fundamental para que el equipo texano igualara el Clásico de Otoño en terreno ajeno.

Tras haberse convertido en el mejor abridor en lo que va de la contienda por el título de la Gran Carpa, el oriundo de Mazatlán ha sido reconocido por todos sus compañeros de equipo, quienes aseguran que su actuación del sábado ha cambiado por completo el rumbo de la batalla por el máximo gallardete.

A.J. Hinch, el mánager de Houston, fue el primero en destacar lo hecho por el novel lanzador.

“Fue extraordinario, increíble desde el inicio, calmado, en control, su recta fue más veloz y vino con un gran lanzamiento tras otro. Hubo un par de grandes lanzamientos que lo sacaron de tráfico, pero fue controlando con sus emociones y lució impresionante”.

A Hinch le siguió Alex Bregman, el segunda base de los Astros que se fue para la calle con las bases llenas, quien mencionó que no podía dejar pasar la oportunidad de respaldar el trabajo del pitcher azteca.

“Se sintió muy bien darle algo de seguridad. Urquidy nos dio un gran trabajo y ahora tenía que hacerlo sentir seguro. Su trabajo fue increíble y sobre ese turno, yo solamente quería poner la pelota en el aire”.

Historia pura

Con la victoria en el juego cuatro, José Urquidy escribió su nombre en los libros de historia al convertirse en el segundo mexicano en abrir un juego de Serie Mundial y ganarlo, igualando a Fernando Valenzuela, quien se quedó con la victoria ante los Yankees de Nueva York en el tercer cotejo de la Serie Mundial de 1981.

De igual manera, el serpentinero sinaloense se unió al propio Valenzuela y a Aurelio López como los únicos peloteros tricolores que han ganado un juego de Serie Mundial en toda la historia de las Grandes Ligas.

Por si esto fuera poco, con el triunfo del sábado Urquidy se convirtió en el segundo lanzador de las Mayores en la era divisional en ser novato y realizar una blanqueada en su juego de debut en una justa de esta magnitud.

Sobre todo este cúmulo de situaciones, el pitcher nacido en Mazatlán, Sinaloa, se dijo orgulloso de representar a México en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

“Es algo muy especial para mí, Fernando Valenzuela fue el primer mexicano en ganar un juego como novato en Serie Mundial y ahora yo soy el segundo. Eso me hace sentir orgulloso, todos mis compañeros me han estado saludando por lo que hice, fue algo histórico. Lo he disfrutado demasiado y ahora estamos más cerca de ganar el campeonato”.

AC