Desagradable sorpresa para Checo Pérez

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá decimoprimero hoy en el debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del campeonato, declaró ayer en el circuito de Losail que fue una calificación loca para él.

“Fue una calificación loca para mí”, declaró Pérez Mendoza. “Creo que estuvimos ahí durante todo el fin de semana; y después del tercer libre era optimista con los cambios que estábamos efectuando. Teníamos todo a nuestro favor par completar una gran calificación, pero no logramos que todo encajase en el momento que más importaba”, añadió.

“Cambiamos el enfoque de la preparación de los neumáticos con miras al fin de semana y no logramos dar todas las vueltas que hubiéramos deseado, me encontré mucho tráfico y quedarnos fuera en la Q2 fue el precio que pagué, porque no juntamos todo lo que necesitábamos en el momento adecuado. Somos un equipo y estamos todos juntos en esto. Fue una pena que no lo lográramos; pero ya tenemos ganas de que sea mañana (hoy)”, añadió el tapatío.

“Creo que sin este asunto, el ritmo estaba en el coche; hemos estado ahí arriba durante todo el fin de semana; por lo que no entiendo porqué no estuvimos ahí hoy y porqué no vamos a poder estarlo mañana (hoy)”, dijo.

“Ha sido un día decepcionante, pero el domingo (hoy) es lo que importa; así que ojalá nos recuperemos y podamos minimizar los daños. Espero poder adelantar a muchos para acabar en la lucha por los puntos grandes”, comentó el mexicano de Red Bull.

Por su parte, Christian Horner, director de la escudería, confía que Pérez pueda remontar en esta carrera.

“Es un pena que Checo no esté entre los 10 primeros, pero es una carrera larga y él aun puede ser factor importante para nosotros a lo largo de la competencia”, comentó.

EFE

Hamilton marca el ritmo y tiene la pole

Lewis Hamilton dio un paso para recuperar el control en el campeonato de pilotos de la Fórmula Uno, al entender rápidamente el circuito más nuevo en el calendario.

El piloto de Mercedes y Max Verstappen se clasificaron primero y segundo, respectivamente, para el primer Gran Premio de Qatar, dando lugar a una confrontación entre los dos primeros del campeonato desde el inicio mismo de la carrera del domingo.

Hamilton ganó la 102da pole de su carrera, cuarta de la temporada y la primera desde el GP de Hungría en agosto.

El británico superó a Verstappen por 0.455 segundos para ganar la pole en el Circuito Internacional de Losail. El séptuple campeón dijo que sentía un malestar en el estómago desde su arribo a Qatar, pero un buen descanso durante la noche le ayudó a recuperarse.

“Realmente tuve problemas en la primera práctica, me sentía mal”, dijo Hamilton. “Estuve aquí hasta la medianoche trabajando con los ingenieros, que siempre trabajan hasta tan tarde, y encontré varios aspectos en los que puedo mejorar”.

AP