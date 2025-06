David Faitelson reveló cuál será el futuro de "Chicharito" en Chivas

David Faitelson , titular de Faitelson sin Censura, en TUDN, tiene una sección en dicho programa llamada "La Nota Censurada del Día", en la cual habló acerca de Javier Hernández y su estancia en Chivas .

El titular del programa aclara que dicha sección es un espacio donde comparte y opina, desde el punto de vista personal, acerca de noticias que por vía no oficial adquieren carácter público.

En la última transmisión del programa, Faitelson tocó el tema del encuentro y el compromiso al que había llegado Javier "Chicharito" Hernández con el nuevo Director Técnico de Chivas, Gabriel Milito .

"La charla entre Gabriel Milito y Javier "Chicharito" Hernández fue positiva. El futbolista dijo que estará comprometido a lo que necesite el nuevo entrenador de las Chivas en aras de hacer funcionar mejor al equipo", destacó el periodista.

Faitelson, además, recordó los momentos más críticos del Chicharito durante el enfrentamiento entre Chivas y Atlas en el pasado Torneo Clausura 2025.

"No hay que olvidar la forma en la que terminó la relación de Hernández con el último entrenador de Chivas, Gerardo Espinoza, aquella Jornada 17 en el Estadio Jalisco contra el Atlas, cuando Chicharito, con Chivas necesitando un gol, se quedó en la banca".

¿Chicharito se va de Chivas?

El analista, para finalizar la sección del programa, realizó un par de severas declaraciones acerca del futuro próximo de Javier Hernández en el Guadalajara , pues su contrato está a punto de llegar al final.

"Esta semana Javier Hernández cumplió treinta y siete años de edad; no es Cristiano Ronaldo , eso está claro, nunca lo fue ni lo va a ser. Su contrato termina en diciembre y Chivas no tiene intenciones de renovarle, podríamos estar atestiguando los últimos juegos de una de las grandes figuras en la historia del fútbol mexicano, nos guste o no".

