David Faitelson revela la reacción del hijo mayor de André Marín tras su muerte

André Marín, reconocido periodista deportivo, falleció durante la madrugada del 16 de septiembre después de perder la batalla contra una enfermedad con la que había batallado durante varios años y que incluso, lo alejó de la televisión durante varios meses.

David Faitelson, también periodista deportivo y amigo cercano de Marín, fue quien dio a conocer la noticia que impactó de inmediato en el mundo del deporte. "Hoy es un día realmente triste para todos los que trabajamos en MVS, en esta estación. Ha fallecido a los 52 años de edad, esta madrugada, André Marín".

Horas después de la noticia, Faitelson compartió, a través de su programa “Faitelson sin censura”, varias anécdotas que pasó junto a su colega, además, relató cómo fue la conversación que mantuvo con el hijo mayor de André mientras ambos viajaban a Monterrey, lugar dónde Marín pasó sus últimos momentos.

“Un adolescente de 15 años llora y me dice: oye David ¿después de esto seguiremos siendo amigos?, pero yo no estoy más ahí”, para después relatar una anécdota que vivió junto a André Marín en Estados Unidos.

Posteriormente, David mencionó que se acercó al adolescente para abrazarlo y consolarlo. “Extraño mucho a mi papá”, dijo el hijo de André Marín, a lo que Faitelson respondió: “Tienes que ser fuerte. Tú eres ahora el hombre de la casa”.

Tras continuar comentando más experiencias de ambos periodistas, Faitelson narró cómo fue la llegada a Monterrey.

“Con los ojos húmedos y enrojecidos, el adolescente me mira fijamente antes de decirme: “mi papá no ha muerto, sigue y seguirá siempre conmigo”. Volteo y le digo si André, tú papá no ha muerto, sigue y seguirá siempre con nosotros”, finalizó el polémico periodista.

