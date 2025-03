Hugo Sánchez se lanza contra Gignac: 'Cállate la boquita'

En pleno día de medios donde los futbolistas de Tigres tuvieron entrevistas mano a mano con diferentes medios de comunicación, una de las polémicas más importantes fue una entrevista con André-Pierre Gignac, donde el máximo goleador en la historia del equipo felino habló sobre el “Chicharito” Hernández y su presente en Chivas.

“Ustedes son terribles, la verdad perdonen, pero todos son terribles con él, no es por que lo quiera bien o algo así, pero la verdad si son terribles, lo matan, yo estoy seguro que puede ayudar a meter goles todavía”, mencionó el 10 de los Tigres.

Además el Francés habló sobre la carrera del “Chicharito” en Europa, mencionado que Javier es el jugador azteca con mejor carrera en el viejo continente. “Tiene una carrera fantástica, puede ser que sea el mexicano con la mejor carrera en Europa” , declaró el goleador francés.

Sin embargo, el máximo goleador mexicano en Europa, Hugo Sánchez, opinó para ESPN sobre las palabras de Gignac hablando de la carrera de Javier Hernández, lanzándose contra el futbolista de los Tigres.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre Gignac?

Hugo en su opinión declaró que André no tiene el suficiente conocimiento de historia del futbol mexicano , dejando en claro su aparente molestia porque Gignac se olvidó de él a la hora de mencionar a los mexicanos con mejor carrera en Europa.

“Javier ha hecho una carrera extraordinaria, pero primero antes de hablar hay que informarse, porque si no te estas bien informado pues mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, por que si en un momento dado puede perder credibilidad, así como la FIFA está perdiendo credibilidad con el tema de león, pues Gignac debe de cuidar sus palabras”, opinó el exentrenador.

ML