David Faitelson negó acercamiento con Canelo

Es bien sabido en el mundo deportivo que Saúl Canelo Álvarez no mantiene una relación de cordialidad con analistas y periodistas detractores de su trayectoria en el boxeo internacional.

Las asperezas entre los medios de prensa y el boxeador han llegado a tal punto que David Faitelson, periodista deportivo en TUDN en Televisa, explicó que ya no guarda ninguna clase de relación con Álvarez.

Además, Faitelson sospecha que ha sido vetado de todos sus torneos pues al asistir a las peleas del Canelo se enteró de que no podía ser acreditado como prensa.

“No existe relación con Canelo”, dijo el periodista

Durante su programa “Faitelson sin censura”, el periodista conversó con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal —conocido como La Estaca—, sobre el odio que recibe en redes sociales. Bajo este contexto, surgió el tema de su relación con Álvarez, donde Faitelson recordó que no ha podido entrevistarlo ni acercarse a él profesionalmente en bastante tiempo.

El analista deportivo acusó a Canelo de vetarlo de sus peleas, sin embargo, Canelo Álvarez aseguró que ese no era el caso, pues son los organizadores de las coberturas quienes deciden dar los pases.

"Él dice que no, pero, ¿quién es el que manda ahí? Yo llego como siempre, me acerco a la mesa de acreditaciones en la entrada de la arena y digo: ‘Oiga, soy David Faitelson, vengo por mi acreditación, aquí está mi identificación’. Una persona entró a una oficina, regresó y me dijo: ‘Usted no tiene acreditación, gracias’”, recordó.

Canelo Álvarez —quien es campeón mundial en la división de peso supermediano—, ha sido blanco de críticas por parte de varios periodistas deportivos, incluido Faitelson, quienes han expresado que el boxeador no suele recibirlas de buena manera.

