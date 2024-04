David Benavidez lanza nueva advertencia contra 'Canelo' Álvarez

David Benavidez aún insiste con la posibilidad de un enfrentamiento contra Saúl “Canelo” Álvarez, pues señaló que no está dispuesto a doblar la rodilla ante el tapatío tras su decisión por enfrentar a Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Es por esto que Benavidez volvió a expresar su postura ante el continuo rechazo de Canelo:

"No voy a doblar la rodilla ante nadie, porque me he ganado mi oportunidad por los cinturones. Lo que sucede es que quiere entre 150 y 200 millones de dólares, lo cual es absurdo. Ni siquiera la empresa de promoción gana tanto dinero", expresó Benavidez al canal de YouTube FreshAndFit.

Por otro lado, Benavidez ha buscado no caer en las provocaciones relacionadas con comentarios dirigidos hacia él que indican que "tiene miedo" a negociar con el tapatío:

"Trato de no decir demasiado, porque si digo que tiene miedo, la gente dice que lo odio. '¿Qué has demostrado?' Soy el contendiente número 1. No necesito demostrar nada. He vencido a las personas que me dijeron que venciera para poder luchar por el título.

"Lo he hecho una y otra vez. He sido su retador obligatorio durante tres años. Eso nunca ha sucedido. Canelo es el hombre del dinero en este momento. Sólo quiero darles las mejores peleas a los fanáticos".

