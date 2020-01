Daniele de Rossi pone fin a su trayectoria

El mediocampista italiano Daniele de Rossi confirmó ayer su salida de Boca Juniors y también su retiro del futbol profesional.

El “Tano” explicó en conferencia de prensa que pensaba en el tema desde octubre del año pasado y aunque la decisión fue complicada, no se debe a problemas de salud, sino a la larga distancia con su familia.

De Rossi comentó que la directiva de Boca le mostró cariño e “intentó que me quede. Me dijeron que me tome el tiempo que quiera, me ofrecieron ayuda para solucionar lo que me está pasando, pero no necesito ayuda, necesito volver a mi casa”.

El italiano de 36 años de edad rescindió el contrato que lo vinculaba con el club argentino hasta junio de 2020, a pesar de que comenzó la pretemporada con el resto del plantel.

La llegada del “Gladiador” al equipo xeneize generó grandes expectativas hace seis meses; sin embargo, anotó un gol en seis partidos y sufrió una lesión en el gemelo izquierdo que complicó su estadía.

Boca fue el segundo club en la carrera del centrocampista; anteriormente jugó con la Roma durante 18 años, disputó 616 compromisos y marcó 63 goles en torneos como Serie A, Champions League, Europa League, Supercopa y Copa de Italia.

