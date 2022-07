Pasan los días y en Pumas no tienen claridad sobre el tema de Dani Alves, pues el mismo Andrés Lillini ha preferido no opinar más sobre la posible llegada del astro brasileño.

“Del tema de Dani Alves no tengo ninguna clase de noticia por parte de la directiva. Esta mañana estuve con ellos y realmente el tema no se toca. No soy el hombre adecuado para hablar de eso porque estoy sin ningún tipo de información”, comentó el estratega universitario.

De cara al inicio de este Apertura 2022, los Pumas lograron algunos de los fichajes más sonoros en la Liga MX, pues a pesar de que no se ha definido lo que pasará en el tema de Dani Alves, la escuadra capitalina sí se hizo con los servicios de Eduardo Salvio, ex jugador de Boca Juniors y del Atlético de Madrid.

En otro sentido, los Pumas han logrado acaparar reflectores de los equipos europeos, pues además de que este miércoles jugarán un partido amistoso contra el Celta de Vigo, para el mes de agosto los universitarios viajarán a España para jugar por el Trofeo Joan Gamper ante el Barcelona.

JL