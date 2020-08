Dafne Navarro, contenta en su nuevo gimnasio

Después de que se incendiara el gimnasio de Code Alcalde en donde trabajaba, la gimnasta Dafne Navarro tuvo que adaptarse a un nuevo espacio de entrenamiento en el Polideportivo López Mateos.

Sin embargo, pese a que fue un cambio obligado por fuerzas mayores, la gimnasta de trampolín se muestra satisfecha y contenta con su nuevo espacio de trabajo.

“La verdad me he sentido bastante bien. Pienso que me adapté rápido, ya que tuve muchos meses sin entrenar, debido a la pandemia, entonces acepté que es un lugar nuevo, pero me enfoqué en tener una adaptación rápida.

“También me ha ayudado bastante que estén a mi alcance todos los aparatos de gimnasia artística porque puedo complementar con ejercicios de fuerza y flexibilidad. Pienso que ha sido un cambio desafortunado, pero bueno a final de cuentas”.

Dentro de este lamentable incendio el Code registró pérdidas millonarias en cuanto a material de trabajo, pero a pesar de esto, Dafne Navarro agradece que no le han faltado instrumentos para llevar a cabo su preparación.

“La verdad sí hemos tenido todo perfecto para trabajar, me siento feliz de que no le pasó nada al área de trampolines, entonces me siento bien porque seguimos con todos los instrumentos para continuar trabajando”, finalizó la medallista en Lima 2019.