Cufré, con dudas para conformar alineación

Durante su gestión al frente del Atlas, se volvió una costumbre que Leandro Cufré no haya podido repetir alineaciones, ni siquiera cuando ganaba partidos. Ahora para el enfrentamiento que tendrán el próximo domingo en el Estadio Jalisco ante Rayados de Monterrey, el timonel argentino no podrá contar con dos de sus jugadores, Andrés Andrade y Jorge Segura, ambos suspendidos un partido por la Comisión Disciplinaria.

No obstante, las lesiones no dejan en paz a los Zorros y es que este martes, durante el entrenamiento que significó el inicio de la preparación de cara al último partido del semestre, Jefferson Duque, quien tiene una contusión y Juan Pablo Vigón, que padece una sobrecarga muscular, no estuvieron presentes al lado de sus compañeros, por tal motivo entrenaron por separado en el gimnasio de La Madriguera.

Sin embargo, tanto Duque, como Vigón podrán ser elegibles por Leandro Damián Cufré para el partido ante Monterrey del domingo a las 16:00 horas en el Coloso de la Calzada Independencia, ya que sus lesiones no son de cuidado.

Ante esto, el timonel sudamericano estaría definiendo entre miércoles y jueves el equipo que podría utilizar ante el finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf, ya que volvería a la línea de cuatro en defensa, tras la expulsión de Segura y estaría jugando Omar González junto a Anderson Santamaría; de igual modo, Clifford Aboagye tomaría el lugar de Andrés "Rifle" Andrade en la media cancha, para mantener a Barceló en el ataque junto a Jesús Isijara, como un falso "nueve".

JM