Mientras algunos aficionados continúan festejando con entusiasmo el tricampeonato que el América conquistó la noche de ayer domingo 15 de diciembre al vencer a los Rayados de Monterrey en la final, otros ya vuelven su atención a las posibilidades de que el título de la Liga MX cambie de manos en el próximo torneo. Ante este panorama, surge una pregunta: ¿cuándo regresan las actividades del futbol mexicano?

Anoche, durante la celebración de la final, la Liga MX reveló el calendario de la próxima campaña. Equipos como Toluca, Pumas, Xolos, Puebla y Necaxa buscan poner fin a largas sequías de más de 10 años sin conquistar el ansiado trofeo. Por otro lado, conjuntos como Chivas, Monterrey y Cruz Azul intentarán evitar que sus esperas lleguen a esa misma marca, mientras que equipos como Querétaro, San Luis y Juárez anhelan conocer la experiencia de levantar la copa por primera vez en su historia.

El Torneo Clausura 2025 iniciará no dentro de mucho: será el viernes 10 de enero cuando se levante el telón para la primera parte del campeonato, con el partido entre el campeón América y los Gallos Blancos; esa misma noche se jugarán también los partidos Xolos vs Toluca y Mazatlán vs Juárez.

Chivas y Atlas debutan el sábado 11 de enero de 2025 ante Santos y Cruz Azul respectivamente.

Otras fechas relevantes son la del Clásico Nacional, en la que el América será local ante el Rebaño el sábado 8 de marzo; luego, el sábado 19 de abril, como parte de la última jornada del torneo regular se disputará el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, y en el que los rojinegros serán los anfitriones.

Según el calendario que puede verse en Internet, la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de febrero; luego, los octavos de final serán entre el 4 y el 6 de marzo (la ida) y el 11 y el 13 (la vuelta); más adelante, en abril, se jugarán los cuartos de final y las semifinales.

También en enero y marzo habrá fechas FIFA con acción de la Selección Mexicana y paro de actividades de la Liga MX.

¿Cuándo será la Liguilla del Clausura 2025?

Para el siguiente torneo se mantendrá el formato de Play-In; los partidos entre los clasificados de los lugares 7 al 10 serán entre el 26 al 27 de abril (tentativamente), así como el 3 o 4 de mayo para el último boleto.

Los cuartos de final serán entre el 7 y 8 de mayo (la ida) y el 10 y 11 de mayo (la vuelta).

Las semifinales de forma preliminar se jugarían entre el 14 y 15 de mayo (ida) y el 17 y 18 de mayo (vuelta).

Mientras que la final se espera que se juegue entre el 22 y el 25 de mayo (ida y vuelta).

