Cruz Azul inicia el torneo Apertura 2025 con empate

La ilusión por conseguir la décima sigue intacta, pero el arranque de Cruz Azul en el Apertura 2025 dejó más preguntas que certezas. En un estadio Olímpico Universitario teñido de azul, la Máquina no logró romper el cero y se tuvo que conformar con un empate sin goles ante Mazatlán.

Nicolás Larcamón vivió su primer partido oficial al frente del conjunto cementero, y aunque hubo entrega y carácter en sus dirigidos, la falta de gol volvió a pasar factura. Rivero, Bogusz y Sepúlveda lo intentaron, pero sus disparos se fueron desviados.

La estrategia de los Cañoneros fue clara: resistir. Y lo hicieron bien, con Ricardo Gutiérrez como figura bajo los tres postes.

El susto llegó al 77', cuando Nico Benedetti marcó, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar. Fue la única jugada de real peligro visitante.

Larcamón no dudó en hacer ajustes. Mandó al campo como titulares a José Paradela y Luka Romero, dos de los refuerzos más esperados, dejando en la banca a "Charly" Rodríguez y Rotondi. En la segunda mitad, también debutó Jeremy Márquez.

Paradela completó los 90 minutos y mostró visión y control en medio campo. Fue quien más intentó generar futbol, aunque le faltó precisión en el último pase. La intención estuvo, pero aún necesita acoplarse al ritmo del equipo.

Jeremy Márquez tuvo un debut discreto. Jugó 20 minutos y prácticamente no tocó el balón. A pesar de eso, su calidad no está en duda, y el duelo ante Atlas en la jornada 2 será especial para él, por su pasado rojinegro.

Desde la banca, Larcamón no dejó de moverse. Caminó, gritó, dio instrucciones, pero el equipo no reaccionó como esperaba. No fue el arranque deseado, sobre todo tras haber levantado la Concachampions hace apenas un mes en ese mismo estadio, con otro técnico.

A pesar de que la afición salió de CU sin gritar gol, el sueño de la décima no se pierde por el empate. A Larcamón le quedan muchas jornadas por delante y un plantel con calidad para ilusionar.

La jornada 2 del Apertura 2025, Cruz Azul enfrentará al Atlas en el estadio Jalisco, un partido especial para Jeremy Márquez, que enfrentará a su exequipo. Por su parte, el Mazatlán recibirá a Puebla en el Kraken.