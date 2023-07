Dos partidos y dos derrotas, estos son los números de Cruz Azul en este arranque del Apertura 2023 de la Liga MX.

Consciente de que estos no son los resultados que la afición esperaba de “La Máquina”, el técnico Ricardo “Tuca” Ferretti reconoció que los fanáticos están en su derecho de quejarse por el trabajo del club.

“Es normal y justo, nosotros somos conscientes de las críticas, naturalmente no vamos a pedir paciencia, aceptamos las críticas y debemos de ponernos a hacer mejor las cosas, no tengo nada en contra, son cosas válidas. Para esto son las críticas, naturalmente no podemos esperar positivas en este momento si no hemos hecho bien las cosas".

"Los resultados son negativos, es normal, no hay que perder la estabilidad, a veces como salen, debemos de tomarlas de determinada forma, debemos de tomarlas en plan positivo, cuando ganamos no salimos a festejar en el Ángel de la Independencia, pero ahora no vamos a meter la cabeza en la vía del tren para que la corten. La afición es incondicional, debemos de buscar darle la alegría que merece, las críticas de los periodistas y aficionados son válidas”, comentó el estratega.

El torneo pasado Cruz Azul fue eliminado por el Atlas en la Repesca del futbol mexicano, y a pesar de que el cuadro cementero se reforzó de buena forma para este torneo, los resultados no se le han dado al club capitalino tras las primeras dos jornadas.