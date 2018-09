Cristiano, feliz por su estreno goleador con la Juventus

El portugés Cristiano Ronaldo publicó en Twitter un mensaje celebrando su estreno como anotador con la Juventus de Turín.

El exmadridista anotó los dos goles que permitieron que su equipo se impusiera este domingo por 2-1 al Sassulo.

Sono molto felice di aver segnato la mia prima doppietta con la maglia della Juve e soprattutto di aver contribuito a questa importante vittoria della squadra!����⚽️⚽️ pic.twitter.com/Hgk1kz0Xww — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 de septiembre de 2018

"Estoy muy feliz de haber marcado mi primer doblete con la camiseta de la Juve y sobre todo por haber contribuido a esta importante victoria del equipo", escribió en italiano el jugador en su cuenta personal de Twitter.

"Tenía muchas ganas de desbloquearme, así que estoy feliz. Tenía algo de ansia. Fallé algunos goles, pero así es el futbol, lo más importante es ganar. Es normal que hubiera una gran expectativa, pero estoy trabajando bien y los compañeros me ayudan a adaptarme a este campeonato. La Champions es el torneo que me gusta más. Esperemos tener suerte, será un grupo complicado, pero yo no puedo esperar a que llegue la hora", dijo el jugador a Sky Sport Italia.

Al ídolo de Madeira le tomó cuatro partidos estrenarse como anotador con la Juventus, el cuarto equipo en su carrera profesional.

RR