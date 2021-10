Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, serán padres otra vez.

Según una exclusiva de la revista Hola, el portugués y la modelo tendrían su segundo hijo y ella estaría ya en su semana 12 del embarazo. Más tarde, el futbolista confirmó la información, pero además informó que esperan gemelos.

INSTAGRAM

"Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, no podemos esperar para conocerlos", escribió Cristiano Ronaldo en Instagram, junto a una fotografía donde se les ve mostrando la imagen de un eco.

Este será el segundo embarazo en común de la pareja, pues en noviembre de 2017 recibieron a Alana Martina.

En total, la familia de Cristiano Ronaldo (35 años) y Georgina Rodríguez (27) ya tendría por hijos a Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo, Alana Martina, y los dos que están por llegar.

Cristiano Ronaldo vivió hace un par de días una de las jornadas más complicados como jugador del Manchester United en su segunda etapa. El equipo perdió 5-0 ante el Liverpool, y el luso perdió la cabeza en una acción con Curtis Jones.

Después, en sus redes sociales publicó una imagen suya con un mensaje de reflexión para los aficionados: "A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!".

