Correr en medio del virus

Medio año después de que la pandemia del coronavirus sacudiera a todo el país, René Ybarra, deportista y emprendedor tapatío, estrenará su documental “Ponerme los tenis cambió mi vida”, el cual relatará la historia de 10 corredores a quienes el atletismo los rescató de diferentes situaciones y adversidades personales.

Para desgracia de estos atletas, con la llegada del COVID-19 han tenido que frenar su estilo de vida para respetar la cuarentena, y es aquí donde radica el tema central de este documental que busca inspirar a miles de personas.

“La comunidad de corredores no está exenta del encierro, no está exenta de que nos pusieron un ‘stop’, y yo quise contar precisamente eso en el documental: de qué forma un corredor está viviendo la pandemia, de qué forma un deportista está atravesando esta situación, y he descubierto que los corredores traen otras historias de fondo que incluso les pesan más que la misma pandemia, pero con la actitud de siempre llegar a la meta han vencido cualquier obstáculo”, compartió.

Será a finales de septiembre cuando se estrene este documental que tendrá un toque muy tapatío, pues será musicalizado por Plástiko, una banda emblemática de Jalisco que se ha encargado de realizar el tema principal de este filme.

“En este documental se involucra una banda de rock tapatía: Plástiko, y ellos ya hicieron el tema del documental, lo cual ha sido muy padre, porque es una canción con un ritmo muy enérgico, y eso le encanta a los corredores. El documental es muy inspirador, y con una buena musicalización de parte de Plástiko a la gente le va encantar”, finalizó.

Aunque todavía no hay fecha ni horario específico para el lanzamiento de este documental, será a finales de septiembre cuando se estrene en las redes sociales de Plástiko, Antena Films y Ponte los Tenis.

