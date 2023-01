Copa Davis: El tenis mexicano se enfrasca en un conflicto

La delegación mexicana de tenis iniciará su camino en la Copa Davis 2023 en la serie que se jugará contra China Taipei, pero será sin la presencia de los representantes con mejor ranking dentro de la ATP, debido a diferencias con la Federación Mexicana de Tenis.

Luego de la publicación de un comunicado, los tenistas Ernesto Escobedo, Lucas Gómez, Alejandro Hernández, Santiago González, Miguel Ángel Reyes-Varela, Gerardo López-Villaseñor, Hans Hach Verdugo y Manuel Sánchez informaron que no participarán en el evento que se celebrará el 4 y 5 de febrero en Metepec, Estado de México.

En entrevista con EL INFORMADOR, Lucas Gómez, uno de los tenistas que firmó el comunicado, dio más detalles de las causas que lo llevaron a tomar la decisión de no participar en este serial.

“Ya teníamos tiempo queriendo comunicarnos mejor con la Federación y eso no pasó, por eso tuvimos que tomar esta acción”.

Gómez aseguró: “Los principales problemas que hemos tenido han sido que la Federación nunca nos ha tomado en cuenta para asignar una sede”, que para ellos es importante porque “dependiendo el lugar son las condiciones de juego, entonces es algo que es primordial que vaya de la mano con lo que quiere el equipo para que nos podamos sentir más cómodos”.

Al hablar sobre la relación que han tenido en los últimos años con la Federación Mexicana de Tenis, dijo que “desde la serie pasada que no se jugó contra Bielorrusia por el tema de la guerra, ya se había intentado por parte de nosotros establecer una comunicación dinámica y una relación profesional con la Federación y no se pudo dar. En realidad tuvieron cuatro meses desde la última serie para poder organizar todos estos temas y ese tiempo no se usó”.

La determinación definitiva de no participar se tomó hace un par de semanas después de una reunión en la que los federativos asumieron “la culpa por no estar suficientemente presentes, pero al final no logramos llegar a ningún acuerdo”.

Aunque esta acción tendrá repercusiones, tanto en el tema deportivo como en el económico, Lucas Gómez asegura que vale la pena: “Lo estamos haciendo por el bien de la relación y que de aquí a los próximos años las cosas se puedan hacer bien, como lo hacen tantas federaciones y delegaciones”.

Nula comunicación, el problema

El mexicano Santiago González, considerado uno de los mejores doblistas en la historia del país y actualmente rankeado en el puesto número 25 de la ATP en esa categoría, publicó un comunicado en acuerdo con los demás integrantes del equipo mexicano de Copa Davis en el que presentan las “razones por las cuales no estamos participando en la Copa Davis el 4 y 5 de febrero del 2023”.

“La falta de comunicación, nula planeación con el equipo y falta de interés en buscar las mejores condiciones de juego, demuestran que la situación no se ha llevado de la forma correcta y los intereses personales han tenido prioridad sobre los deportivos”, describe el mensaje de los jugadores.

“Es triste que la FMT (Federación Mexicana de Tenis) no tenga los mínimos estándares en el trato y planeación con los mejores representantes nacionales. La ITF (Federación Internacional de Tenis) está al tanto de nuestras razones para no formar parte de esta serie” agregan.