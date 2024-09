Conoce al narrador que empezó en Tercera División y hoy relata a Chivas en Amazon Prime

Los partidos de las Chivas ahora podrán ser sintonizados por Prime Video y, con esta novedad, el rostro de Antonio "Cántalo" Camacho ha tomado relevancia, pues es el narrador encargado de los encuentros de los rojiblancos.

Camacho, quien comenzó solicitando una oportunidad para narrar los partidos de la Tercera División, se ha preparado arduamente para ocupar su puesto actual. El camino no ha sido nada sencillo e, incluso, reconoció que al principio era muy malo, sin embargo, bien se dice que el que persevera, alcanza. Descubre cuál ha sido la trayectoria de Antonio "Cántalo" Camacho para ser comentarista en Amazon Prime Video.

La trayectoria de "Cántalo" Camacho

En una entrevista para el podcast "La cancha sonora", Camacho develó los detalles que lo llevaron a convertirse en narrador de los partidos de las Chivas de Guadalajara en la plataforma de streaming.

La carrera de "Cántalo" como comentarista comenzó en los partidos de la Tercera División Profesional en Gorilas de Juanacatlán, donde pidió la oportunidad de grabar los encuentros con su propio celular. Mientras tanto, el joven narrador sostenía otros empleos para poder solventar sus gastos, de esta manera, tuvo que gestionar sus tiempos entre la cancha y su vida laboral asalariada.

“Tuve cuatro o cinco trabajos al igual que era ‘godín’ en GolStats y repartía los horarios para ir a narrar partidos de Tercera División Profesional en Gorilas de Juanacatlán, y empecé con ellos pidiendo la oportunidad de narrar con mi celular, y de ahí me fui soltando a narrar y siendo muy malo por cierto” , platicó en el podcast.

Con mucha humildad, Camacho reconoció que no era bueno narrando cuando comenzó, pero no se permitió rendirse y fue mejorando con el tiempo. Su guía fue Pedro Antonio Flores, narrador de Televisa Deportes, quien no tuvo pelos en la lengua para decirle lo malo que era y los aspectos que debía mejorar.

“El ‘Hágala’, mi papá de los medios, y yo le enseñaba mis narraciones y me decía: ‘eres malísimo’ y le decía ‘no güey, no, no, no, no’ mientras se quitaba los lentes y me dio algunos consejos y ya me fui encaminando”.

Con el propósito de seguir su sueño, tomó el riesgo de abandonar sus otros empleos y mandar su currículum a diversas empresas de televisión, no hubo una respuesta inmediata, pero sí surgió una oportunidad, pues Omar Aldeco de TUDN Radio lo convocó para que relatara algunos juegos de Liga de Expansión.

Después de conseguir un puesto en la empresa TUND, la oportunidad de trabajar en Chivas TV se presentó , ahí colaboró con Fernando Giaccardi, Javier Quezada y con Enrique Noriega en la narración.

En el año 2017, Camacho se negó a postularse en la convocatoria para las transmisiones de Chivas TV, pues no se sentía lo suficientemente preparado. Ni él mismo se esperaba que años después conseguiría ser parte de las transmisiones de los rojiblancos en Amazon Prime Video.

