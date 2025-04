Sergio Canales da su versión sobre la pelea con Demichelis

El pasado jueves 2 de abril después de la derrota de los Rayados de Monterrey sobre los Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA, en una de las prácticas semanales se reportó que el español Sergio Canales habría tenido una fuerte discusión con el entrenador del equipo, Martín Demichelis, por la aparente frustración de los malos resultados del equipo, lo que derivó a que el jugador de la “pandilla” desquitara su enojo con una puerta de metal la cual al contaba con un vidrio, que al romperse ocasionó una herida en la pierna del dorsal 10 de Monterrey.

Ante esto, el mismo Martín Demichelis ya ha declarado que la discusión fue cierta pero que es normal en un vestidor donde existen este tipo de líderes: "Y de verdad, no pasó nada que no sea normal. Va a seguir pasando en todos los deportes donde haya líderes, donde haya jugadores que quieran ganar, que quieran crecer y que no estén contentos con una novena posición. Desde el entrenador hasta el último jugador". declaró el técnico argentino.

Sin embargo, este lunes en sus redes sociales, Sergio Canales publicó un video donde habla de lo sucedido, explicando desde su perspectiva por primera vez desde el problema con el entrenador, argumentando que él no se arrepiente de nada ya que no ha hecho nada malo.

Debido a la herida generada por los vidrios en la pierna del atacante asturiano, tuvo que perderse el partido pasado frente a las Chivas , donde los Rayados vencieron tres goles a uno a los tapatíos en la cancha de Guadalupe, Nuevo León, y donde gracias a este resultado los regiomontanos se colocaron en la octava posición de la tabla con 22 puntos en 14 partidos disputados y aún con posibilidades de terminar dentro de los primeros seis, quienes avanzan a la Liguilla de manera directa.

Se espera que para el siguiente compromiso de su equipo donde se dispute el "Clásico Regio" frente a los Tigres, Sergio Canales ya esté disponible para poder participar, en lo que para la gran parte de la afición regiomontana es el partido más importante de la temporada.

ML