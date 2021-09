Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol de Argentina, reveló que Argentina no abandonó el campo donde jugaba contra Brasil por iniciativa propia, sino por orden de la Conmebol.

"Lo que se vivió hoy es lamentable para el futbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario", comentó en declaraciones dadas a conocer por las redes sociales de la AFA.

Agregó que en ningún momento de quebrantó una ley sanitaria, como se ha dicho por los cuatro jugadores argentinos que venían del Reino Unido.

"Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo".

Por su parte, Lionel Scaloni, técnico de la Argentina, comentó que en ningún momento "se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también".

Esto, al final: "Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores".

El técnico habló porque, "el país se debe enterar lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención".

JL