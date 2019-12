Con objetivos claros, Alfonso Sosa es presentado como técnico de Necaxa

Necaxa presentó este martes a Alfonso Sosa como su nuevo director técnico para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, ceremonia en la que el timonel habló sobre los objetivos de lo que será su segunda etapa en el equipo.

En conferencia de prensa llevada a cabo en el auditorio Once Hermanos, dentro de las instalaciones del equipo, Sosa agradeció la nueva oportunidad que le brindaron, ya que el club siempre fue su casa, gracias a su labor de conseguir su lugar en Primera División con varios equipos.

"Muy agradecido y encantado de regresar a esta, la que considero mi casa, yo la veo como una nueva oportunidad, que finalmente después de hacer, creo yo, los méritos suficientes ascendiendo equipos, ahora llego a través de una contratación, un proceso completamente distinto", dijo el estratega.

Aunque su deseo es mantener a la mayoría del plantel, admitió que las salidas están contempladas, dado que esas decisiones no dependen totalmente del club, pero la tarea es utilizar a los jugadores que estén disponibles.

"La intención es que se mantengan la mayoría de los jugadores, sin embargo está hablado, están las puertas abiertas, aquí no se va a engañar absolutamente a nadie; sí me gustaría que se quedará la mayoría pero no depende de nosotros, nuestra idea es hacer caminar el equipo con la materia prima que tengamos", agregó.

En el presente mercado de fichajes, el conjunto Hidrocálido decidió vender al lateral izquierdo Cristian Calderón, el extremo Jesús Angulo y al defensa Alexis Peña al club Guadalajara, por lo que Sosa se quedó sin tres jugadores que figuraron en el cuadro titular durante el Torneo Apertura 2019.

A pesar de esta situación, el timonel oriundo de Guadalajara se puso objetivos ambiciosos para la siguiente temporada, ya que aseguró que buscarán el título de la Liga MX.

"Esta es la oportunidad que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, en condiciones diferentes para que esto sea una carrera larga, por supuesto que aspiramos a lo máximo y lo máximo es ser campeones. Buscaremos los procesos para conseguirlo, pero eso nunca lo he dejado de lado", aseveró.

El cuerpo técnico de Sosa estará conformado por Juan Carlos Chávez, como auxiliar técnico; Hugo Parra, como preparador físico, y Julio Herrera será el entrenador de porteros, quienes comenzarán las labores de pretemporada a partir de esta esta semana.

AJ