Con la mira en la portería

Para todo futbolista, el sueño es ingresar de cambio y hacer el gol que le dé el triunfo a su equipo, en caso que no ser titular. Pero para Edson Rivera, no solo quedó en eso, sino que significó el regreso al equipo de sus amores, si bien no arrancó el juego ante Bravos de Juárez de la Jornada 1, sí recibió la oportunidad de ingresar al campo en el minuto 46 y cuatro minutos después festejó el único gol del partido, en su estadio y con su gente.

Desde el Apertura 2017 y hasta el Clausura 2019, Edson Rivera jugó para los Dorados de Sinaloa, sumergido en el Ascenso MX, por eso festejó con más ahínco su anotación, que aunque sólo significó tres puntos, sí tuvo un valor especial para él, en su tercera estancia como rojinegro en su ya prolongada carrera.

“La verdad es que fue algo muy bonito, algo soñado, había momentos muy complicados y difíciles, y regresar de esa manera, esa sensación de jugar en el Jalisco, con la gente apoyando, hacer gol, la verdad es que fue increíble”, dijo el delantero tapatío nacido hace 27 años.

Además de haber sido un regreso soñado para Rivera Vargas, también es una revancha deportiva ya que luego de tres años fuera de la institución rojinegra, ahora quiere brillar con luz propia, ya que, según dijo, vuelve más maduro y conciente al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.

“Sí es una revancha para mí. Regreso más maduro, más conciente, entonces yo creo que sí es una etapa diferente. Yo creo que tuve una constancia, una participación importante en Dorados, lo cual me hizo cambiar mucho, madurar mucho futbolísticamente y personalmente, yo creo que es donde más cambié”, dijo.

No es fácil jugar en la Liga de Ascenso, la condiciones son diferentes, los viajes llevan otros itinerarios, es por eso que Edson Rivera agradece la nueva oportunidad que le da Atlas de volver por sus fueros.

“Valoras muchísimo lo que es la Primera División, hay muchas carencias en el Ascenso, entonces aprendes a valorar todo, ahora que me tocó estar dos años en el Ascenso extrañas todo, los estadios, los viajes, la gente, todo. Y ahora estoy muy agradecido por la oportunidad que me da Atlas”, comentó.

Maradona y su ejemplo

El último año futbolístico fue especial para Edson Rivera. Más allá de militar en un equipo de Ascenso MX como lo fue Dorados de Sinaloa, lo realmente trascendente fue que no solamente conoció a Diego Armando Maradona, el ex astro argentino y uno de los mejores jugadores en la historia del deporte, sino que fue dirigido por él, disputó dos Finales y fue referente y titular indiscutible en el esquema del “Pelusa”.

“La verdad es que es una excelente persona, muy buen tipo, preocupado siempre por sus jugadores, ‘mis muchachos’ como decía él. Fue una experiencia increíble, nunca me imaginé ser de la confianza de él, no tengo palabras, era muy bonito entrenar diario, tenerlo ahí y platicar con él”.

Estilo de juego, disparos, dribles, parte de lo que Edson Rivera le aprendió al “Barrilete Cósmico” en su estancia en el equipo sinaloense, aunque sabe que no podrá ser como él.

“Nos daba muchos consejos en cuanto a no repetir lo que él había hecho, él se arrepentía mucho de eso, platicaba mucho con nosotros de no cometer esos errores. En la cancha daba consejos de cómo patear, de driblar, él sabía que no lo íbamos a hacer como él, pero sí que nos podíamos acercar, sus movimientos, cómo chocar a los contrario y todo eso”, afirmó.

Frases

"Yo creo que no podemos precipitarnos, hay que ir paso a paso, partido a partido. Cada juego es una final para nosotros y yo creo que esa es la idea principal, no volvernos locos. Si bien es un cambio importante, nosotros a lo nuestro”

Estamos motivados tras la victoria del viernes. Ahora estamos trabajando con todo, ya olvidamos el juego pasado contra Juárez y trabajamos muy duro para enfrentar a Morelia y buscar ganarles para tener dos triunfos”

"Quiero ser un referente, ser titular, haciendo del equipo algo importante, teniendo al equipo en los puestos protagonistas. Vamos paso a paso, partido a partido, sería muy lindo llegar a ganar las dos competencias”.