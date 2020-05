Con cualquier decisión vamos a salir raspados: Irarragorri

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi (que administra a los equipos Santos y Atlas) dijo que se está en la búsqueda de la solución más viable "para que el futbol sea el menos perjudicado" en medio de la pandemia de coronavirus que ha orillado a que se piense dar por terminado el Clausura 2020.

En declaraciones a Radio Grupo Estéreo Mayrán, el dirigente señaló que no lidera ningún grupo para cancelar el torneo.

"Estamos a favor de encontrar una solución. Hoy no sé cuál sea, pero no creo que haya una perfecta, no hay un camino perfecto y tenemos que ir por el menos malo, pero en todos vamos a salir raspados", dijo.

Jugar sin público sí es un fuerte golpe para la economía, "por el sistema de abonados que tenemos, como también seguramente será para Tigres y Monterrey. Lo importante es saber que el futbol no se manda solo, es parte de una sociedad y estamos supeditados a lo que las autoridades digan, porque de pandemias no sabemos mucho".

Si se tuviera que cancelar, "o recorrer el torneo para ver si las fechas dan con todo y fechas dobles y da lugar a fechas FIFA lo apoyaríamos".

Lo importante es que se deben de tomar decisiones "que ayuden a la industria a que podamos conservar los empleos de la mejor manera posible".

OF