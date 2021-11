Como en casa

Fue en México donde Paula Badosa alcanzó su primera Final en un torneo ITF (Federación Internacional de Tenis) y ahora regresa a territorio azteca con gratos recuerdos en busca de ser una de las protagonistas en el AKRON WTA Finals Guadalajara 2021.

“A mí siempre me ha gustado mucho jugar en México, puedo decir que es de mis países favoritos para jugar. Siento mucho el apoyo, lo siento como una segunda casa y siempre me han tratado muy bien y para mí es un placer estar aquí. Aquí hice mi primera Final de un 25 mil, un ITF, entonces le tengo muy buenos recuerdos a México”, comentó previo al arranque del torneo.

Siete años atrás, en el Abierto de Tenis Victoria 2014, la tenista española vivió su primera experiencia en México llegando a la Final de ese torneo de 25 mil dólares, pero cayó derrotada en tres sets frente a la letona Diana Marcinkevica.

Ahora Badosa viene de cerrar su mejor campaña regular con un saldo de 41 victorias en 56 partidos, además de coronarse en Indian Wells, por lo que tiene la confianza de que hará un buen torneo en Guadalajara.

“La verdad que está siendo un gran año, estoy con buenas sensaciones, estoy con confianza, vengo de ganar un gran torneo. Sé que este va a ser un certamen duro, por suerte he jugado ante muchas de las rivales, sé a quién me voy a enfrentar y estoy preparada para ello”.

Badosa arrancó el año ubicada en el lugar 70 del ranking y ahora es la número 11 del mundo tras cerrar una formidable campaña conquistando títulos como el torneo de Belgrano y el Masters 1000 de Indian Wells, logrando meterse por primera vez a las WTA Finals.

“Para mí es un orgullo jugar este torneo, significa que he hecho un grandísimo año, es la recompensa de todo trabajo duro. Estar entre las ocho mejores del mundo pues es un sueño hecho realidad”.

Para llegar de la mejor manera al arranque del torneo, la española arribó a la Perla Tapatía con siete días de anticipación y confía en poder adaptarse tanto al tema de la altura como a las condiciones climatológicas.

“Siempre los primeros días son un poco difíciles, hay que adaptarse, pero me gusta. Las condiciones son diferentes, no estamos acostumbradas a jugar en la altura, pero creo que me puedo adaptar bien a este juego, el clima me gusta mucho y me siento cómoda jugando aquí”, comentó para El Informador.

"Me ha gustado mucho jugar en México, puedo decir que es de mis países favoritos para jugar. Siento mucho el apoyo, lo siento como una segunda casa".

- Paula Badosa, tenista española.

MQ