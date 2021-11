Cocca se va orgulloso de sus jugadores

Tras lograr el pase a las Semifinales del Apertura 2021 al eliminar a Monterrey por mejor posición en la tabla general, el director técnico Diego Cocca dijo irse orgulloso de sus jugadores, no solo por lo mostrado en el estadio Jalisco, sino por lo que hicieron durante toda la serie de cuartos de final.

“Orgulloso, me siento orgulloso de mi equipo, lo que veníamos hablando, que queríamos un equipo que transmita orgullo, amor por la camiseta y hoy lo logró, no solo hoy, sino los 180 minutos, porque para dejar fuera a Monterrey había que correr, tener intensidad alta, porque ellos tienen un técnico de jerarquía y jugadores muy importantes. Fue un partido muy duro, difícil y ahora vamos a jugar una semifinal. Hay que seguir creciendo, tener más situaciones de gol, más futbol, más juego, pero no le puedo pedir nada a mis jugadores y estoy seguro que por este camino seguiremos encontrando al equipo perfecto”, dijo Diego Cocca.

Por su parte, el técnico de Rayados, Javier Aguirre reconoció que si bien su equipo se fue eliminado del Apertura 2021, el rival no fue superior en los 180 minutos, aunque conoce el reglamento y lo acepta. Además felicitó al Atlas y le deseó lo mejor.

“Partidos igualados, con pocas opciones en las áreas, Atlas es un equipo dinámico, hizo una buena campaña, es difícil hacerles gol, la verdad es que fueron dos partidos muy complicados para ambos equipos, ellos hoy no tuvieron una ocasión clara, pero así es el futbol, tuvieron esa jugada en el área que no vale la pena comentarla y estamos fuera, nos duele porque en 180 minutos no fueron superiores, entiendo el reglamento, pero las reglas son para todos. Felicitar al Atlas, Pepe Riestra, Diego, todos han hecho un excelente trabajo y les deseo lo mejor”, señaló el “Vasco”.