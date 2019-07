Clavadistas del Code se unen en festejo

Los clavadistas del Code Jalisco se unieron en un festejo que sirvió para distintos fines: motivar a los atletas que participarán próximamente en los Juegos Panamericanos de Lima y reconocer a los deportistas que compitieron dentro del Mundial de Natación de Gwangju y la Universiada Mundial de Nápoles.

"No me lo esperaba, me encantó la sorpresa. Estoy feliz, estas cosas son las que te reavivan el corazón y te llenan de energía e ilusión"

Este festejo, mismo que fue organizado por el medallista olímpico Germán Sánchez, reunió a clavadistas de todas las edades, ya que además de contar con la presencia de exponentes de la talla de Paola Espinosa, también se dieron cita los niños más pequeños de la escuela que encabeza el entrenador Iván Bautista.

"No me lo esperaba, me encantó la sorpresa. Estoy feliz, estas cosas son las que te reavivan el corazón y te llenan de energía e ilusión. Después de tantos años haciendo clavados no me había tocado estar en un equipo tan lindo y eso me emociona".

"Todos se han tomado el tiempo para hacernos sentir bien con sus cartulinas, con sus flores. Me encanta la idea de que los niños, además de vernos como ejemplos a seguir, nos vean como sus compañeros de equipo. Ellos se van a quedar con la mentalidad de que pueden lograr cualquier cosa", finalizó Paola Espinosa.

Después de colgarse la medalla de bronce junto a Melany Hernández en el Mundial de Natación de Gwangju, Espinosa ahora apunta a Lima 2019, justa en la que tratará de ganar la plaza olímpica en la prueba individual del trampolín de tres metros.

JM